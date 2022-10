130,00 €

Aquestes AJ I s'han dissenyat en col·laboració amb l'artista de Los Angeles Blue the Great. El disseny reflecteix la seva passió pels colors primaris sobre una part superior d'ant i pana, i incorpora la signatura de l'artista al taló. BTG va començar la seva carrera artística a l'institut, pintant a mà les sabatilles dels seus amics. Tot i que ja ha fet servir les AJ I com a llenç, aquest ha sigut un repte totalment nou per a ell.



Com es pot observar sovint al seu treball, els colors primaris es combinen de manera que cadascun té un impacte únic. Els revestiments d'ant vermell, negre i blanc d'aquestes AJ I d'edició especial formen un esquema de blocs de colors que ja és conegut pels seguidors d'aquest model. A aquesta combinació s'afegeixen revestiments d'ant en blau reial, groc daurat i verd per crear unes sabatilles atrevides i elegants. La disposició experta dels sis colors d'aquestes AJ I crea un disseny cohesiu perfecte.