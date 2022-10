159,99 €

Aquestes sabatilles singulars són la prova que, de vegades, tres cervells són millor que un. El cas de la franquícia Jordan, Travis Scott i Fragment Design de Hiroshi Fujiwara va ser un en què tres ments enginyoses es van unir per col·laborar en unes Air Jordan molt especials: les Air Jordan 1 populars, un model que el raper de Houston i el dissenyador japonès han retocat amb detalls que recorden el passat de la franquícia.

La combinació de colors de les Air Jordan 1 Low inclou l'estil color block que ja coneixes, però amb elements especials que només haurien pogut imaginar Scott i Fujiwara. Sobre l'entresola de look desgastat i els cordons Sail de conjunt, el to Military Blue cobreix el taló, la zona del turmell i la sola interior per afegir un toc nou a una estètica clàssica. I sí, l'Swoosh de color Sail que veus està realment invertit i és un detall característic dels dissenys Air Jordan 1 de Scott.

Si algú no pot deixar de mirar les sabatilles quan vagis pel carrer, sabrà qui les ha creat gràcies als logotips de Cactus Jack i Fragment Design, que hem incorporat en relleu al taló esquerre i dret respectivament. Així, els col·laboradors deixen les seves marques innovadores en un disseny intemporal.

Codi del producte: DM7866-140