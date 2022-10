149,99 €

SoleFly, la botiga de sabatilles de Miami (EUA), et transporta a les zones rurals aquesta temporada amb una versió atrevida de les Air Jordan 1 Low. La puntera i el contrataló amb relleu, inspirats en la fauna carnívora de la zona d'Everglades a Florida, presenten estampats gràfics salvatges amb estil Color Block en negre i Sport Red, un homenatge subtil a les Nike SB Dunk Low "Bison". Amb la seva última col·laboració amb la franquícia Jordan, SoleFly porta les Air Jordan 1 a un nou entorn. Potser no hi ha pistes de bàsquets als aiguamolls de Florida, però sí que hi regna la voluntat de victòria de la natura.

Codi del producte: DN3400-001