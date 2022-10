AIR JORDAN I

HOMAGE TO HOME

160,00 €

Les noves Air Jordan I són per a Chicago, la ciutat amb els colors que Michael Jordan va fer seus. El 1985, abans que el vermell i el negre es convertissin en la base de la marca, les primeres Air Jordan van arribar amb les combinacions "Banned" i "Chicago". En aquest model "Homage to Home" es recreen les dues versions en cada meitat de les sabatilles, separades verticalment. Són un model híbrid que mostra la passió per les dues ciutats en ambdós costats.