Les Air Jordan I "Lemon-Lime" reten homenatge a la campanya original de 1991 "Like Mike" que va captivar el món sencer. Les sabatilles Air Jordan I, que s'inspiren en els gustos de Gatorade i presenten pells prèmium, es van dissenyar per a un jugador que encenia la pista i que va revolucionar la lliga per sempre.