159,99 €

Descobreix les sabatilles que van marcar l'inici de la carrera de MJ: les Air Jordan 1. L'estil color block clàssic deixa pas a una nova combinació de colors per a aquesta versió. L'entresola i els reforços blancs impecables formen un fons perfecte per als revestiments, els cordons i els detalls de color bordeus. A més, els logotips Swoosh i Air Jordan Wings amb un to platejat metal·litzat aporten més brillantor a un model que t'agradarà encara més quan el treguis de la capsa i el vegis amb els teus propis ulls.

Codi del producte: 555088-611