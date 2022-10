160,00 €

Captura un moment de la història amb aquestes noves Air Jordan I. Quan les AJ I van aparèixer per primera vegada l'any 1985, els dissenyadors de Nike van desafiar la tradició amb unes sabatilles multicolors que destacaven en pistes plenes de models de bàsquet completament blancs. Algunes dècades més tard, les AJ I han redefinit la tradició a través de l'estil de joc llegendari de MJ i combinacions de colors revolucionàries. Aquestes AJ I mantenen la mateixa actitud inconformista amb nous blocs de colors en negre i taronja. La pell prèmium arrugada i l'entresola de color crema aporten un look i una textura vintage a les AJ I, mentre que la part superior completament de xarol ofereix una brillantor duradora. És com si aquestes sabatilles s'haguessin congelat en el temps: tenen un aspecte desgastat, però no les ha portat mai ningú.