Les sabatilles de trail dels 90 ressorgeixen pensades per a l'entorn urbà. Les Air Humara Premium recuperen el Nike Zoom Air a l'avantpeu per aconseguir una resposta immediata i una sola exterior molt marcada que els corredors coneixen molt bé. L'Air encapsulat al taló afegeix una nova dimensió d'amortiment, mentre que el sistema de llaçada ràpid et permet posar-te-les ràpidament. La part superior de tela en negre amb tocs de color és perfecta per a qualsevol look i situació.