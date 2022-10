88,00 €

Descobreix una part de tu que no havies mostrat mai al món amb aquestes Air Force 1 amb una combinació de colors excepcional. La combinació de colors esquelètica i especial per a Halloween d'aquest model, que és icònic i intemporal, arriba amb un estampat d'esquelet a la part superior. Aquesta versió no només ofereix un estil agosarat que destaca, sinó que també ofereix una versatilitat surrealista, siguis com siguis per dins o per fora.