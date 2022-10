AIR FORCE 1 PREMIUM

CLOT

176,00 €

Fa trenta-sis anys, les Air Force 1 van ser les primeres sabatilles de bàsquet amb amortiment Nike Air i van revolucionar el joc tant per als professionals com per als principiants. El 2009, molt després d'haver-se transformat en la icona urbana que coneixem avui, Nike es va associar amb la marca CLOT de Hong Kong per crear una edició llegendària de les sabatilles. La part superior de seda presentava un patró ornamental que simbolitzava la tradició xinesa de la sort i la prosperitat, i el color vermell per totes les sabatilles cridava molt l'atenció. Aquestes Air Force 1 Premium "CLOT" són una reencarnació de la col·laboració original, aquesta vegada en blanc.