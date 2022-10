No hi ha res com el tacte de l'ant ni com les AF1 Low, que són inimitables. Si combines aquests dos elements, el resultat és una llegenda d'estil Sportswear sense rival, inigualable i indiscutible. La versió Wheat Mocha de les AF1 Low recupera la part superior completa d'ant, que es combina amb una entresola translúcida tenyida per afegir textura i un toc elegant al model clàssic.