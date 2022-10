La potència de les Force es combina amb la bellesa de l'artesania moderna. Presentades durant els anys 80 i dissenyades per a avui dia, les Air Force 1 High SL es completen amb un amortiment Lunarlon incorporat, un brodat prèmium, pell flor elegant de color torrat Vachetta i detalls de color or rosat per encarnar la sèrie Sport Luxury.