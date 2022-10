Matthew M. Williams, el fundador d'Alyx afegeix el seu estil de disseny trencador a les Air Force 1 clàssiques. Aquestes sabatilles et permeten lluir un gran look des del primer moment, ja que incorporen detalls exclusius, com la sivella d'Alyx. Per aquesta nova versió de les Air Force 1 en col·laboració amb Alyx, la sivella i el tancament de veta adherent en vermell clàssics destaquen amb un logotip Swoosh vermell sobre una confecció totalment negra, que crea una estètica molt elegant i la porta aquest model al següent nivell. A més, presenten un disseny de pell rugosa prèmium, cordons encerats i el logotip 1017 Alyx en daurat al contrataló.

Codi del producte: CQ4018-004