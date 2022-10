129,99 €

Les Air Force 1 "Fresh" pràcticament no envelleixen. La pell suau i texturada ajuda a amagar les arrugues i és fàcil de netejar. Hem canviat les etiquetes teixides per logotips en relleu, i la plantilla perforada proporciona ventilació i transpirabilitat. A més, el conjunt addicional de cordons et permet anar a fer un cafè i jugar al parc després sense pensar-t'ho dues vegades. No hi ha cap motiu per no lluir aquest model completament negre tant de dia com de nit en qualsevol època de l'any.

Codi del producte: DM0211-001