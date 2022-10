Les Nike Footscape, llançades per primera vegada l'any 1996, s'havien basat en les demandes de centenars d'atletes per crear un ajust revolucionari que s'adaptés a la forma de les corbes naturals del peu. Ara, les Air Footscape Mid Utility DM volen conquerir un terreny més complicat. La silueta de mitja canya, que ofereix una protecció addicional, i el sistema de llaçada ràpida es combinen amb l'exclusiva sola exterior de ranures flexibles per proporcionar més comoditat a cada pas.