Quan el Foamposite va sortir a mitjan anys 90, va representar la unió definitiva de la ciència i el rendiment. La part superior es va dissenyar amb una obsessió per l'aerodinàmica i es va crear abocant líquid sintètic dins d'un motlle. El resultat va permetre les llegendes de l'NBA volar per la pista encara més ràpidament. La nova combinació de colors en or metal·litzat, negre i blanc segueix estant de moda després de 20 anys i crea un look vistós que deixa l'adversari enrere.