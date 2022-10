158,99 €

Les Nike Air Fear of God Raid, creades en col·laboració amb el geni de la moda urbana Jerry Lorenzo i la seva marca, Fear of God, combinen l'estil urbà més elegant amb un disseny inspirat en les sabatilles de bàsquet per a exteriors Air Raid originals de 1993. La part superior de pell i tela presenta un aspecte elegant i una textura suau extraordinària. La tecnologia Nike Air ofereix un amortiment reactiu.