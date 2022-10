308,00 €

Les sabatilles de bàsquet Nike Air Fear of God, creades en col·laboració amb el dissenyador de moda Jerry Lorenzo de Fear of God, combinen característiques de rendiment demostrades amb l'estil esportiu i quotidià propi de la roba urbana elegant. Les Air FOG1, que formen part de la col·lecció Air Fear of God de Lorenzo, presenten una part superior de malla i ant, un amortiment Zoom Air i diversos cordons per aportar més varietat al look. Un model totalment preparat per al partit.