350,00 €

Les sabatilles de bàsquet Nike Air Fear of God s'han creat conjuntament amb el dissenyador de moda Jerry Lorenzo de Fear of God, i combinen atributs de rendiment d'eficàcia demostrada amb l'estil esportiu i modern de la roba urbana elegant. La col·lecció Nike x Fear of God representa un viatge complet per a qualsevol jugador: dels carrers a la pista, i del túnel a l'entrevista de després del partit.