Els que es mouen en un entorn urbà viuen en una espiral de canvis constant, des de la circulació entre un trànsit inesperat fins als canvis de temps sobtats, així que saber-se adaptar sobre la marxa és essencial. Les Nike Adapt Huarache, dissenyades per adaptar-se a cada moviment, presenten un sistema de llaçada automàtic amb un ajust adaptable i ferm.

Les Adapt Huarache, igual que els models Adapt anteriors, són compatibles amb la Nike Adapt App. Connecta el teu Apple Watch per estrènyer o afluixar l'ajust des del canell o també les pots ajustar fàcilment només amb la veu amb les cinc dreceres diferents de Siri.

El primer cop que et posis les sabatilles, l'aplicació crearà dos modes: un per als teus moments d'activitat i un altre per a les estones de relax. També podràs comprovar l'estat de la bateria, canviar la il·luminació, ajustar els cordons i molt més.