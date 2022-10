Les granotes són amfibis. Això vol dir que es poden moure tant per l'aigua com per terra ferma. Cosa que els humans no poden fer. A menys que comptin amb les ACG AO, que són també una espècie amfíbia per excursionistes.

Les nostres noves sabatilles d'excursionisme per a l'estiu presenten un disseny innovador que et permet submergir-te dins l'aigua i tornar a la terra seca sense abaixar el ritme. Les AO també incorporen els elements essencials d'unes sabatilles d'excursionisme per al dia a dia, com ara una unitat Zoom Air al taló, un sistema de llaçada amb tancament ràpid ajustat cobert amb una butxaca de malla per evitar les enganxades i una estructura Trailframe que protegeix millor els teus peus de les pedres irregulars.

Però com poden passar de l'aigua al camí sense haver de deixar-les a assecar? Si et fixes, veuràs uns petits forats a l'entresola que expulsen l'excés d'aigua en cada trepitjada. És un sistema senzill: aigua que entra, aigua que surt. Es tracta d'un disseny de la família All Conditions Gear i, quan diem "totes les condicions", no fem excepcions.