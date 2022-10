Són les sabatilles ideals per a qui es mou entre els carrers i la muntanya. Aquest model per a les teves expedicions presenta escuma Poron que absorbeix la pressió i un sistema GravelRockMoss per millorar la tracció sobre grava, roca i molsa. A més, ofereix la contenció perfecta gràcies a una part superior 4D Fit Mesh i un sistema de llaçada ràpida.