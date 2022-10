Tant a la ciutat com a la muntanya, has de protegir-te els peus. Les roques perforen les sabatilles i la pluja les mulla. A l'aire lliure, pot passar qualsevol cosa. Aquestes Mountain Fly s'han dissenyat perquè res pugui aturar-te els peus.



La membrana de GORE-TEX a la part superior aporta transpirabilitat i la millor impermeabilitat. La goma resistent i duradora protegeix la resta de la superfície i envolta la zona del dit gros per a més protecció. A més, la sola exterior inclou tacs Chevron gruixuts per oferir la màxima adherència i propulsió. La vora flexible que envolta el turmell et protegeix contra la brutícia, alhora que els elements reflectors al taló i a la zona dels cordons milloren la visibilitat nocturna. I això no és tot: l'entresola React amb amortiment inclou una placa de fibra de carboni completa idèntica a la de les Vaporfly 4% innovadores, que proporciona rigidesa, resistència i protecció en superfícies irregulars i dures. La combinació de color plata metal·litzat completa el look i aporta estil a la funcionalitat.