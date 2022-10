The Paris Department forma part d'una sèrie d'esdeveniments que s'organitzen a tot el món per retre homenatge a la creativitat a través dels dissenys Nike Air Max. Aquesta jornada de classes i tallers, dirigida per dissenyadors i amistats de Nike, es va organitzar amb l'objectiu d'inspirar l'última generació de creadors parisencs.



Els participants van gaudir de l'oportunitat de treballar en un concepte per crear el seu propi disseny Air Max i veure les seves idees convertides en realitat amb els materials i les eines que se'ls van proporcionar.



En aquest episodi d'Access All Areas, Lou Matheron, guanyadora del certamen Paris On Air de 2018, ens mostra tots els detalls d'aquest esdeveniment exclusiu.