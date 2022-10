The London Department

"A Nike, ens agrada crear productes amb una narrativa darrere. Per exemple, el disseny de les 720 està inspirat en l'energia", va explicar Jesi Small, responsable principal de disseny de Nike, que ha treballat en les Air Max. "Més específicament, està inspirat en el moviment natural de l'energia radiant que podem observar en diversos elements de l'univers, com ara la Via Làctia o l'aurora boreal".