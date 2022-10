The Berlin Department és un currículum de disseny: classes i tallers impartits per dissenyadors de NIKE i amistats de la marca. L'objectiu de l'experiència NIKE ON AIR és donar suport a la comunitat de joves dissenyadors de Berlín. Els participants van escoltar els comentaris de l'equip de disseny internacional de Nike i d'alguns amics de la marca. Després, els vam posar a prova al taller ON AIR, on van dissenyar i elaborar els seus propis conceptes de sabatilles. Aquest episodi d'Access all Areas et porta darrere de la càmera per descobrir en exclusiva l'esdeveniment a Berlín.