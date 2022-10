Les Jordan Legacy 312 són, sense cap dubte, la creació d'un nadiu de Chicago: unes sabatilles que representen l'evolució de la franquícia, així com un coneixement respectuós del seu passat. Com a toc final, l'etiqueta "Just Don" està cosida a la llengüeta dels models del llançament per marcar la profunda relació de Don amb les sabatilles, la ciutat i la llegenda de Jordan. "He de dir que m'emociona pensar en la meva connexió amb la franquícia", afegeix Don. "No soc res més que un noi de Chicago que ara treballa amb Jordan. És tot un honor. Fem que això continuï".