Inside the Vault

El Quai 54, pensat per i per als jugadors de bàsquet, és un dels grans esdeveniments dels estius parisencs des del 2003. La franquícia Jordan va començar a participar oficialment en el torneig el 2007, una col·laboració revolucionària no només perquè va ser la primera de Jordan amb una organització de fora dels EUA, sinó també perquè va ser la primera vegada que la franquícia s'associava amb un torneig de bàsquet urbà.

El Quai 54 continua sent molt important en el marc de la comunitat del bàsquet i la cultura urbana de París, i mostra amb orgull els seus orígens africans.

Thibaut de Longeville, un dels creadors de l'esdeveniment, comparteix amb nosaltres alguns detalls de les col·leccions Jordan x Quai 54 anteriors.