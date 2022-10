Tal com va fer amb les London Dunk, l'equip de SB es va anticipar a l'exposició White Dunk amb una última parada a Nova York per presentar les sabatilles dissenyades per a la inauguració. Aquesta vegada, van demanar ajuda a Staple Design i al propietari de Reed Space, Jeff Ng. Jeff creia que el colom era el que millor representava la ciutat de Nova York, igual que el Tàmesi en el cas de Londres. Al final, l'exposició White Dunk no va passar per Nova York, però quan Jeff va posar a la venda les seves sabatilles a Reed Space l'any 2005, es van produir aldarulls entre els clients que feien cua. S'hi va presentar la policia, el New York Post va publicar la notícia i, per fi, la gran passió per les SB Dunk va arribar a tothom. Per obtenir més informació sobre el mític llegat de les SB Dunk, visita la pàgina nike.com/sbdunk.