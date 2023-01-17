Air Jordan 5
Llançament original (1990)
Dissenyador (TINKER HATFIELD)
Artefacte original (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (NEGRE/PLATA METAL·LITZAT)
Preu original ($125)
Codi del model (4384)
Air Jordan 5
Llançament original (1990)
Dissenyador (TINKER HATFIELD)
Artefacte original (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (NEGRE/PLATA METAL·LITZAT)
Preu original ($125)
Codi del model (4384)
La ferocitat troba la seva forma
Quan Jordan estava acabant la temporada 1989-1990, no hi havia cap dubte que era el seu millor moment. Va superar els seus rècords anteriors fent 69 punts contra els Cleveland Cavaliers i encertant 92 triples (en totes les temporades anteriors juntes, n'havia encertat 58). Semblava que el seu talent no tenia límit. Mars Blackmon, l'icònic personatge de Spike Lee, va ser l'encarregat de presentar les Air Jordan 5 al món l'any 1990.
Disseny original de Vault
Actitud amb alçada
Tinker Hatfield, dissenyador de Nike, es va inspirar en l'estil agressiu de Jordan i el va comparar amb un avió de combat americà de la Segona Guerra Mundial per dissenyar les Air Jordan 5, que mostren formes de dent de tauró a l'entresola i una part exterior senzilla. Aquestes sabatilles transmeten una ferocitat que no es pot separar del jugador en què s'inspiren, que va lluitar per arribar al cim del bàsquet.