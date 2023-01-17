Compra totes les novetats

Compra

Última actualització: 17 de gener del 2023
3 min. de lectura

Air Jordan 5

Llançament original (1990)
Dissenyador (TINKER HATFIELD)
Artefacte original (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (NEGRE/PLATA METAL·LITZAT)
Preu original ($125)
Codi del model (4384)

Air Jordan 5

Llançament original (1990)
Dissenyador (TINKER HATFIELD)
Artefacte original (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (NEGRE/PLATA METAL·LITZAT)
Preu original ($125)
Codi del model (4384)

La història de les Air Jordan 5, Aconsegueix la SNKRS APP

Aconsegueix la SNKRS APP

Tindràs accés exclusiu a tots els llançaments i informació exclusiva de la comunitat que crea cultura.

Descarrega l'App
La història de les Air Jordan 5, Aconsegueix la SNKRS APP

Aconsegueix la SNKRS APP

Tindràs accés exclusiu a tots els llançaments i informació exclusiva de la comunitat que crea cultura.

Descarrega l'App

La ferocitat troba la seva forma

Quan Jordan estava acabant la temporada 1989-1990, no hi havia cap dubte que era el seu millor moment. Va superar els seus rècords anteriors fent 69 punts contra els Cleveland Cavaliers i encertant 92 triples (en totes les temporades anteriors juntes, n'havia encertat 58). Semblava que el seu talent no tenia límit. Mars Blackmon, l'icònic personatge de Spike Lee, va ser l'encarregat de presentar les Air Jordan 5 al món l'any 1990.

Disseny original de Vault

Actitud amb alçada

Tinker Hatfield, dissenyador de Nike, es va inspirar en l'estil agressiu de Jordan i el va comparar amb un avió de combat americà de la Segona Guerra Mundial per dissenyar les Air Jordan 5, que mostren formes de dent de tauró a l'entresola i una part exterior senzilla. Aquestes sabatilles transmeten una ferocitat que no es pot separar del jugador en què s'inspiren, que va lluitar per arribar al cim del bàsquet.

Combinacions de colors

Publicat originalment el: 16 de gener del 2023