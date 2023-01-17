Air Jordan 4
Llançament original (1989)
Dissenyador (TINKER HATFIELD)
Artefacte original (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (NEGRE / GRIS CIMENT)
Preu original (110 $)
Codi del model (4363)
Air Jordan 4
Llançament original (1989)
Dissenyador (TINKER HATFIELD)
Artefacte original (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (NEGRE / GRIS CIMENT)
Preu original (110 $)
Codi del model (4363)
Jordan i el seu tir
Michael Jordan va tancar la primera ronda dels playoffs de la temporada 1988-1989 amb una de les jugades més espectaculars del bàsquet: una cistella sobre la botzina molt sofisticada amb què va eliminar els Cleveland Cavaliers dels playoffs i que ara s'anomena simplement "el tir".
Disseny original del Vault
El pas a la fama mundial
Les Air Jordan 4, que es van presentar l'any 1989, van ser el primer llançament internacional de la franquícia, a més de les primeres sabatilles de la gamma que van incorporar l'exclusiva malla "sobremodelada". Una altra característica destacable de les combinacions de colors originals de les Air Jordan 4 era el logotip Nike Air del taló, un homenatge a com desafiava la gravetat Jordan quan sortia a la pista. Quan aquestes sabatilles van aparèixer a la pel·lícula "Do The Right Thing", de Spike Lee, van transcendir el món de l'esport i es van convertir en un element etern de la cultura pop.