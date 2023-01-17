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Última actualització: 17 de gener del 2023
3 min. de lectura

Air Jordan 4

Llançament original (1989)
Dissenyador (TINKER HATFIELD)
Artefacte original (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (NEGRE / GRIS CIMENT)
Preu original (110 $)
Codi del model (4363)

Air Jordan 4

Llançament original (1989)
Dissenyador (TINKER HATFIELD)
Artefacte original (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (NEGRE / GRIS CIMENT)
Preu original (110 $)
Codi del model (4363)

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Jordan i el seu tir

Michael Jordan va tancar la primera ronda dels playoffs de la temporada 1988-1989 amb una de les jugades més espectaculars del bàsquet: una cistella sobre la botzina molt sofisticada amb què va eliminar els Cleveland Cavaliers dels playoffs i que ara s'anomena simplement "el tir".

Disseny original del Vault

El pas a la fama mundial

Les Air Jordan 4, que es van presentar l'any 1989, van ser el primer llançament internacional de la franquícia, a més de les primeres sabatilles de la gamma que van incorporar l'exclusiva malla "sobremodelada". Una altra característica destacable de les combinacions de colors originals de les Air Jordan 4 era el logotip Nike Air del taló, un homenatge a com desafiava la gravetat Jordan quan sortia a la pista. Quan aquestes sabatilles van aparèixer a la pel·lícula "Do The Right Thing", de Spike Lee, van transcendir el món de l'esport i es van convertir en un element etern de la cultura pop.

Combinacions de colors

Publicat originalment el: 17 de gener del 2023