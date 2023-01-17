Air Jordan 3
Llançament original (1988)
Dissenyador (TINKER HATFIELD)
Artefacte original (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (BLANC/GRIS CIMENT)
Preu original ($100)
Codi del model (4365)
Air Jordan 3
Llançament original (1988)
Dissenyador (TINKER HATFIELD)
Artefacte original (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (BLANC/GRIS CIMENT)
Preu original ($100)
Codi del model (4365)
Neix el Jumpman
Quan Michael Jordan va sortir a la pista per participar en el seu tercer concurs d'esmaixades amb les Air Jordan 3, va regalar un espectacle aeri inoblidable al món. Amb la seva victòria, va néixer la icona del Jumpman.
Disseny original de Vault
Una col·laboració icònica
Les Air Jordan 3, que es van llançar l'any 1988, van ser el primer disseny que Tinker Hatfield va crear durant tres dècades de col·laboració amb el llegat de Jordan. A partir d'aquesta col·laboració, Tinker va crear l'estampat d'elefant, que ja és tota una icona. Avui dia, les Air Jordan 3 continuen sent unes de les sabatilles més conegudes del món.