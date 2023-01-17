Air Jordan 2
Llançament original (1986)
Dissenyadors (PETER MOORE I BRUCE KILGORE)
Artefacte original (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (BLANC/VERMELL)
Preu original ($100)
Codi del model (4361)
Air Jordan 2
Llançament original (1986)
Dissenyadors (PETER MOORE I BRUCE KILGORE)
Artefacte original (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (BLANC/VERMELL)
Preu original ($100)
Codi del model (4361)
Jordan es proposa objectius ambiciosos
La segona generació de Jordan va marcar, de manera molt decidida, l'inici d'una nova era per al calçat. Les Air Jordan 2 van sortir per primer cop a la pista als talons de Jordan, però es van guanyar la fama combinant la moda més exclusiva amb el bàsquet, cosa que no s'havia fet mai en aquest esport.
Disseny original de Vault
Elegància i explosivitat
Les Air Jordan 2, fetes a Itàlia, presentaven línies elegants i una unitat Air completa encapsulada. A més, no tenien l'exclusiu logotip Swoosh. Van portar un nivell de sofisticació que no s'havia vist mai a la pista. Les va dissenyar Bruce Kilgore, l'encarregat de les icòniques Air Force 1, i la combinació de colors original es va produir entre el 1986 i el 1987. El llegat d'aquestes sabatilles continua viu a les Air Jordan 2 Retro.