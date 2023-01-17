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Última actualització: 17 de gener del 2023
2 min. de lectura

Air Jordan 1

Llançament original (1985)
Dissenyador (PETER MOORE)
Artefacte original (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (NEGRE/VERMELL)
Preu original ($65)
Codi del model (4281)

Air Jordan 1

Llançament original (1985)
Dissenyador (PETER MOORE)
Artefacte original (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (NEGRE/VERMELL)
Preu original ($65)
Codi del model (4281)

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Les sabatilles que ho van iniciar tot

Les Air Jordan són una icona que va canviar les regles del joc des del primer salt. Es van llançar l'any 1985 i no van tardar a sorprendre el món amb el mateix carisma descarat que el de Michael Jordan.

Disseny original de Vault

Domini desafiador des del primer moment

Són les primeres sabatilles que es van lluir a l'NBA en diferents combinacions de colors. De fet, al principi, la combinació original (negre i vermell) estava prohibida perquè infringia la política d'uniforme de la competició, i es va parlar de multes de 5.000 dòlars en cada partit. El llegat de la combinació original continua viu a les Air Jordan 1 Retro, que reten homenatge a una llegenda que va ampliar el potencial creatiu del bàsquet, a més de redefinir la connexió d'aquest esport amb l'estil i la cultura.

Combinacions de colors

Publicat originalment el: 17 de gener del 2023