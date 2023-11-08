Ja saps els passos i tens l'energia. L'outfit el posem nosaltres.
Descobreix els conjunts que donen confiança a la ballarina adolescent Fleur Zwartkruis per dominar la pista de ball.
Em dic Fleur, tinc 15 anys i em dedico a ballar.
Lluir un bon conjunt quan ballo m'ajuda a expressar-me. Em dona més confiança i em connecta amb la cultura de la dansa. Forma part del meu art.
El més important per a mi és reunir una col·lecció única que encaixi amb la meva personalitat.
Ara t'ensenyaré alguns dels conjunts que m'animen a moure'm.
Quan surto a ballar, m'agrada portar uns pantalons folgats (els més còmodes que pugui trobar), combinats amb samarretes que aportin un toc de feminitat i estil.
També m'agrada posar-me un jersei per afegir-hi encara més actitud. I, evidentment, he de completar el look amb unes Air Force 1.
Quan vull afegir el toc Fleur a un look, llueixo colors vistosos i sobretot… ho completo amb accessoris!
A mesura que em faig gran, el meu estil canvia i em sento més còmoda amb certes peces de roba i menys amb unes altres. I no passa res. M'agrada descobrir el que em va bé i ser diferent. Procuro ser una versió de mi mateixa que em fa sentir bé.
Si busques nous models, et recomano que comencis per les sabatilles. Al cap i a la fi, sigui quina sigui la teva manera de moure't, te les posaràs molt. Les meves preferides són les Dunk i les Air Force 1, però cadascú és diferent. Tria el que més t'agradi a tu. 🫰
Fleur x