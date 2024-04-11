La història i el llegat de les sabatilles de bàsquet LeBron Soldier
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Descobreix l'evolució d'aquest model icònic al llarg dels anys.
Publicació del contingut original: 15 de gener del 2019
Dues generacions d'aficionats al bàsquet han vist el rendiment increïble de LeBron James amb les sabatilles LeBron Soldier.
La primera vegada, quan els Cleveland Cavaliers van superar un partit difícil durant les finals de la Conferència Est el 2007. Amb les Zoom Soldier, James va anotar els últims 25 punts que van permetre al seu equip aconseguir una victòria doble en el temps extra del cinquè partit.
La segona vegada, quan James va jugar les finals de l'NBA del 2016 amb les sabatilles. El jugador lluïa les Soldier X quan va liderar una remuntada, esforçant-se per guanyar tres partits consecutius i recuperar el títol per a l'equip de Cleveland. Mentre James ajudava l'equip a guanyar la lliga, també va consolidar les Soldier com una llegenda del calçat de bàsquet per a molts aficionats.
Jason Petrie, dissenyador de calçat Nike per a James, explica que la línia Soldier va començar amb un objectiu clar: crear unes sabatilles lleugeres que proporcionessin estabilitat i comoditat a la pista.
"Tot estava dissenyat per oferir una subjecció ferma al LeBron, així que vam crear un model basat en això i vam aconseguir donar-li una força continguda i protegida per als seus peus", comenta Petrie sobre l'ajust segur de les sabatilles.
"Els models dels playoffs, el disseny d'equip, la tecnologia FlyEase, les corretges o els cordons han sigut variacions al llarg dels anys, però el model sempre ha sigut una eina que LeBron podia fer servir en qualsevol moment. Gràcies a les Soldier, moltes de les seves jugades han definit el seu llegat".
Les LeBron Soldier 14 es van llançar l'1 d'agost del 2020. A continuació, volem mirar enrere a la història i l'evolució de les LeBron Soldier des del 2005.
Les LeBron Soldier al llarg dels anys
1.LeBron Zoom 20-5-5
- Any: 2005
- Combinacions de colors destacades: blanc/negre; blau marí / vermell; blanc/or
- Notes sobre el disseny: l'ADN de les Soldier va sorgir amb les Zoom 20-5-5. Van néixer de la sèrie Nike Basketball Battleground amb un look resistent dissenyat per jugar a bàsquet a l'aire lliure. Les corretges de l'avantpeu i la part mitjana del peu es convertirien en la característica distintiva de la línia.
2.LeBron Zoom Soldier
- Any: 2007
- Combinacions de colors destacades: blau marí / blanc
- Notes sobre el disseny: les característiques principals de les Zoom Soldier eren les corretges cridaneres de l'entresola i el taló. L'amortiment Zoom Air aportava reactivitat sota el peu, mentre que la pell rugosa inspirava una confiança que LeBron va aprofitar per guiar el seu equip cap a la victòria en el campionat transcendental del 2007. Petrie afirma que la línia Soldier no seria el que és sense el seu rendiment. Moltes persones associen aquest record amb el disseny.
3.LeBron Soldier II
- Any: 2008
- Combinacions de colors destacades: blanc/negre/or/vermell; blanc / blau marí / vermell
- Notes sobre el disseny: les Soldier II es van crear perquè LeBron les portés a Pequín l'estiu del 2008 i sobresurten entre la resta de la col·lecció. La part superior ja no va incloure les corretges distintives i el que destacava era la durabilitat del model.
"A més d'equipar el LeBron per a aquell estiu, volíem que els seus fans poguessin jugar a les pistes exteriors sense que les sabatilles s'esquincessin", diu Petrie. La tracció estava inspirada en les caixes de llet resistents, cosa que també va servir per crear altres elements del disseny, com ara les perforacions quadrades de les sabatilles.
4.LeBron Soldier III
- Any: 2008
- Combinacions de colors destacades: negre / blanc / Varsity Red; edicions d'equip
- Notes sobre el disseny: van tornar les dues corretges, i la unitat Zoom Air oferia amortiment al taló i l'avantpeu. La puntera i les formes de dent de tauró de l'entresola afegien un toc innovador al look. LeBron portava les Soldier III quan va fer la cistella sobre la botzina més espectacular de la seva carrera: un llançament de tres punts en un partit de les finals de la Conferència Est del 2009.
5.LeBron Soldier IV
- Any: 2010
- Combinacions de colors destacades: blanc / Sport Red-negre; blanc / Deep Maroon / or metal·litzat; edicions d'equip
- Notes sobre el disseny: gràcies a l'increïble estil de joc de LeBron durant els playoffs, la història de la línia Soldier va agafar empenta. Les Soldier IV van continuar amb la introducció de la línia en les combinacions de colors de l'equip. "El concepte d'equip ens va fer pensar en com podíem fer que el model fos més apetible per a tots els jugadors", explica Petrie. Aquestes Soldier van incloure el primer detall de cap de lleó de la sèrie, a la llengüeta.
6.LeBron Soldier V
- Any: 2011
- Combinacions de colors destacades: Cool Grey; rosa/blanc; Iguana / negre-blanc / taronja
- Notes sobre el disseny: després de les IV, la línia Soldier va agafar inspiració visual de la línia de rendiment de LeBron. El model es va basar en les LEBRON IX i van incorporar una unitat Air Max sota el taló.
7.LeBron Soldier VI
- Any: 2012
- Combinacions de colors destacades: Wolf Grey / blanc; blanc / University Red / Obsidian
- Notes sobre el disseny: les Soldier VI van arribar amb una unitat Zoom Air a l'avantpeu i al taló, per oferir una trepitjada lleugera i fiable. La corretja asimètrica al turmell proporcionava subjecció per a la part superior HyperFuse.
8.LeBron Soldier VII
- Any: 2012
- Combinacions de colors destacades: blanc / Venom Green / negre; Dark Sea / Pink Floral / Green Glow / Wolf Grey; BHM
- Notes sobre el disseny: l'equip de disseny va eliminar capes de les Soldier VI per crear unes sabatilles que LeBron pogués posar-se molt ràpidament. "Va poder jugar en el campionat i portar les sabatilles inesperadament", diu Petrie. "Per a això vam fer les Soldier. Podien ser per a un partit o per a una temporada en el seu cas, però el més important era que se sentís preparat".
9.LeBron Soldier VIII
- Any: 2014
- Combinacions de colors destacades: blanc / platejat metal·litzat / negre; Court Purple / Hyper Crimson
- Notes sobre el disseny: tot i que el model tenia tecnologia Flywire per tota la part superior, la característica més important era a la versió FlyEase, que presentava un sistema al taló perquè les sabatilles fossin fàcils de posar i de treure. Així, no calien els cordons per a res. Petrie comenta que va ser una solució d'ajust innovadora que a LeBron li va encantar. "El disseny també va portar les Soldier en una nova direcció i ens va donar la confiança per experimentar amb noves estratègies de subjecció".
10.LeBron Soldier IX
- Any: 2015
- Combinacions de colors destacades: Game Royal / Bright Crimson / blanc; negre / Summit White; Cargo Khaki / Sequoia Bamboo / negre; edicions d'equip
- Notes sobre el disseny: les Soldier IX van presentar per primera vegada un sistema de corretges innovador i van incloure cordons i tecnologia Flywire a l'avantpeu per a més subjecció. També es va llançar una versió de les IX amb FlyEase, com les VIII.
11.LeBron Soldier X
- Any: 2016
- Combinacions de colors destacades: negre/negre; blanc/negre/blanc; blanc/blanc/taronja
- Notes sobre el disseny: Petrie i LeBron volien que les X tinguessin una estètica especial perquè era un model d'aniversari. Volien crear un vincle entre aquestes sabatilles i les 20-5-5, i es van inspirar en la tecnologia FlyEase per fer un disseny fàcil de posar i de treure. El resultat va ser el primer model de rendiment sense cordons de Nike Basketball.
Les sabatilles tenien logotips minimalistes i un perfil més alt, així que es va diferenciar de les tendències del sector d'aquell moment. Després, van arribar les finals de l'NBA del 2016, que van consolidar el lloc del model a la història com unes de les sabatilles de playoffs més memorables fins llavors. "Van reforçar la idea que no necessites tantes capes per jugar a un nivell superior", comenta Petrie. "El model va redefinir les seves sabatilles per als partits, a més de la nostra manera de fabricar les Soldier".
12.LeBron Soldier XI
- Any: 2017
- Combinacions de colors destacades: negre/negre/or; blanc/blanc/vermell; negre/gris/taronja; blanc / negre / or metal·litzat
- Notes sobre el disseny: vam tenir en compte els comentaris sobre les X, i les XI van incloure quatre corretges en lloc de tres, que també eren més petites per poder moure i flexionar millor els peus. L'equip de disseny va fer servir materials prèmium, com la pell, per enfortir la presència del model a la pista.
13.LeBron Soldier XII
- Any: 2018
- Combinacions de colors destacades: Olive Canvas / String Gum / marró clar; Team Red / goma; Obsidian / or metal·litzat
- Notes sobre el disseny: et sona la corretja en X? Petrie i l'equip van pensar en un sistema de subjecció inspirat en les Nike Air Raid, entre altres dissenys, per mantenir els peus ferms de diferents formes. El dissenyador explica que la idea del sistema era oferir la llibertat d'ajustar les corretges als llocs més còmodes per a la persona que portés les sabatilles, en lloc d'haver-se-les de posar d'una manera predeterminada.
14.LeBron Soldier XIII
- Any: 2019
- Combinacions de colors destacades: porpra/groc/negre
- Notes sobre el disseny: les XIII es van inspirar en la confecció amb reforç de les LEBRON XVI. El sistema de subjecció tenia dues corretges duradores amb una tira regulable perquè els jugadors les poguessin ajustar amb més precisió i gaudir de més fermesa.
15.LeBron Soldier XIV
- Any: 2020
- Notes sobre el disseny: per a les XIV, Petrie i l'equip de disseny van voler augmentar la velocitat, cosa que va implicar reduir les capes, apropar el peu a l'amortiment Zoom Air i reemplaçar les corretges per un sistema dual amb cordons i un botó regulador. El resultat va ser un disseny esvelt i lleuger que ofereix una trepitjada suau.
Data de llançament de les LeBron Soldier 14: les LeBron Soldier 14 es van llançar l'1 d'agost del 2020 a la regió de la Gran Xina.