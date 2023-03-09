Col·lecció Air Jordan
Air Jordan 9
Llançament original (1993)
Dissenyador (TINKER HATFIELD)
Producte original (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (BLANC / NEGRE - TRUE RED)
Preu original (125 $)
Codi del model (130182-100)
Air Jordan 9
Llançament original (1993)
Dissenyador (TINKER HATFIELD)
Producte original (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (BLANC / NEGRE - TRUE RED)
Preu original (125 $)
Codi del model (130182-100)
El partit encara no ha acabat
Després de tres anys al cim del bàsquet, Michael Jordan el va canviar pel beisbol, però aquesta pausa de la pista de bàsquet no va impedir que es llancessin les Air Jordan 9. Mentre que MJ va competir a lligues menors, la línia Air Jordan va continuar establint-se a la cultura. I tot i que MJ no va portar mai aquest llançament, es va convertir en tota en una icona.
Directament de l'arxiu
Dissenyades per a la pista i per al camp
Les Air Jordan 9, amb un disseny de part superior minimalista i un sistema de llaçada amb una estirada, van debutar com les Air Jordan més lleugeres i reactives de l'època. Les quatre combinacions de colors originals, inspirades per la categoria d'MJ com a icona internacional, incorporaven detalls multilingües a la sola, amb paraules com "independència", "llibertat", "atlètic" i "força". Aquesta versió de la línia Jordan també va retre homenatge a MJ com a pivot professional: els models exclusius de les Jordan 9 per a jugadors estaven disponibles per a la pista de bàsquet i per al camp de beisbol.