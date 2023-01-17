Col·lecció Air Jordan
Air Jordan 7
Llançament original (1992)
Dissenyador (TINKER HATFIELD)
Artefacte original (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (BLANC/NEUTRAL GREY-TRUE RED)
Preu original (125 $)
Codi del model (130014-100)
Air Jordan 7
Llançament original (1992)
Dissenyador (TINKER HATFIELD)
Artefacte original (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (BLANC/NEUTRAL GREY-TRUE RED)
Preu original (125 $)
Codi del model (130014-100)
Guanyar arreu del món
Michael Jordan va catapultar-se a la fama internacional amb les Air Jordan 7. Amb aquest model inconfusible, va guanyar el segon campionat de l'NBA consecutiu, els premis a l'MVP de les Finals de l'NBA i la temporada regular i la medalla d'or als Jocs Olímpics de Barcelona 1992 amb un equip dels EUA llegendari.
Disseny original de Vault
Un salt cap a la llegenda
Les Air Jordan 7 van aprofitar que la popularitat del Michael Jordan no parava d'augmentar per portar Jordan Brand per un nou camí. En aquesta versió de les Air Jordan, falten intencionalment dues característiques d'altres sabatilles del jugador (el logotip Nike exterior i la cambra Air visible) per permetre que el llegat del model i Nike Basketball poguessin créixer per separat.