Col·lecció Air Jordan
Air Jordan 13
Llançament original (1997)
Dissenyador (TINKER HATFIELD)
Artefacte original (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (NEGRE / VARSITY RED)
Preu original (150 $)
Codi del model (136002-062)
Air Jordan 13
Llançament original (1997)
Dissenyador (TINKER HATFIELD)
Artefacte original (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (NEGRE / VARSITY RED)
Preu original (150 $)
Codi del model (136002-062)
Black Cat treu les urpes
Michael Jordan es va guanyar el sobrenom de "Black Cat" per la seva combinació única de força i sigil que deixava els rivals desarmats i sorpresos. Durant la temporada del 1997-1998, Jordan va superar hàbilment els rivals amb una destresa impressionant i única. Tinker Hatfield, inspirant-se en els instints depredadors de les panteres, va reflectir aquesta potència esgarrifadora per crear les Air Jordan 13, que tenien un ull hologràfic i una sola exterior que s'assemblava a l'urpa d'una pantera.
Directament de l'arxiu
Desafiant les convencions
Per donar els jugadors una agilitat felina, les Air Jordan 13 presentaven innovacions com ara una placa de fibra de carboni i la tecnologia Zoom Air. Les AJ 13 van tenir set versions originals, a mesura que MJ s'apropava al final del primer període de la seva carrera com a campió. Les sabatilles es van llançar com a model retro el 2004, amb combinacions de colors noves i limitades, i amb versions de perfil alt i baix per a home i per a dona. També es van llançar el 2006, 2011, 2013, 2014 i 2015. El model també va continuar la coneguda col·laboració amb Spike Lee: va aparèixer a la pel·lícula "He Got Game" de Spike Lee als peus de Jake Shuttlesworth, interpretat per Denzel Washington. Aquest fet va donar les sabatilles retro del 2013 el sobrenom de "Black Toe".