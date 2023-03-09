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Última actualització: 9 de març del 2023
3 min. de lectura

Col·lecció Air Jordan

Air Jordan 13

Llançament original (1997)
Dissenyador (TINKER HATFIELD)
Artefacte original (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (NEGRE / VARSITY RED)
Preu original (150 $)
Codi del model (136002-062)

Air Jordan 13

Llançament original (1997)
Dissenyador (TINKER HATFIELD)
Artefacte original (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (NEGRE / VARSITY RED)
Preu original (150 $)
Codi del model (136002-062)

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Black Cat treu les urpes

Michael Jordan es va guanyar el sobrenom de "Black Cat" per la seva combinació única de força i sigil que deixava els rivals desarmats i sorpresos. Durant la temporada del 1997-1998, Jordan va superar hàbilment els rivals amb una destresa impressionant i única. Tinker Hatfield, inspirant-se en els instints depredadors de les panteres, va reflectir aquesta potència esgarrifadora per crear les Air Jordan 13, que tenien un ull hologràfic i una sola exterior que s'assemblava a l'urpa d'una pantera.

Directament de l'arxiu

Desafiant les convencions

Per donar els jugadors una agilitat felina, les Air Jordan 13 presentaven innovacions com ara una placa de fibra de carboni i la tecnologia Zoom Air. Les AJ 13 van tenir set versions originals, a mesura que MJ s'apropava al final del primer període de la seva carrera com a campió. Les sabatilles es van llançar com a model retro el 2004, amb combinacions de colors noves i limitades, i amb versions de perfil alt i baix per a home i per a dona. També es van llançar el 2006, 2011, 2013, 2014 i 2015. El model també va continuar la coneguda col·laboració amb Spike Lee: va aparèixer a la pel·lícula "He Got Game" de Spike Lee als peus de Jake Shuttlesworth, interpretat per Denzel Washington. Aquest fet va donar les sabatilles retro del 2013 el sobrenom de "Black Toe".

Combinacions de colors

Publicat originalment el: 7 de març del 2023