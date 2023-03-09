Col·lecció Air Jordan
Air Jordan 12
Llançament original (1996)
Dissenyador (TINKER HATFIELD)
Artefacte original (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (BLANC/NEGRE-TAXI)
Preu original (135 $)
Codi del model (130690-101)
Air Jordan 12
Llançament original (1996)
Dissenyador (TINKER HATFIELD)
Artefacte original (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (BLANC/NEGRE-TAXI)
Preu original (135 $)
Codi del model (130690-101)
Jordan marca el ritme
Michael Jordan va marcar el ritme la temporada 1996-1997, en la qual va produir-se un dels moments més èpics de la història del bàsquet. El cinquè partit de les Finals de l'NBA contra els Utah Jazz es coneix amb el sobrenom "Flu Game" perquè Jordan va sumar 38 punts, 7 rebots i 5 assistències amb 38 graus de febre. La voluntat i la capacitat d'esforç del jugador van portar l'equip a un altre títol, alhora que van inspirar la tecnologia i la confecció darrere de les AJ 12.
Disseny original de Vault
Dissenyades per brillar
Les AJ 12 van debutar el 1996 amb un disseny de Tinker Hatfield en una combinació de colors en blanc i negre que s'inspirava en la bandera japonesa. El look es basava en l'èxit llegendari que van tenir els llançaments recents de les Air Jordan en aquella època i va reclamar un lloc d'honor a les col·leccions dels aficionats. Les AJ 12 van llançar-se de nou en una combinació de colors vermella el 1997 i amb actualitzacions retro en altres colors el 2003, el 2009 i el 2016.