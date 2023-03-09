Col·lecció Air Jordan
Air Jordan 11
Llançament original (1995)
Dissenyador (TINKER HATFIELD)
Artefacte original (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (BLANC / NEGRE – DARK CONCORD)
Preu original (125 $)
Codi del model (130245-101)
Air Jordan 11
Llançament original (1995)
Dissenyador (TINKER HATFIELD)
Artefacte original (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (BLANC / NEGRE – DARK CONCORD)
Preu original (125 $)
Codi del model (130245-101)
MJ no s'atura mai
Michael Jordan va tornar a jugar la temporada sencera després de dos anys amb els peus sobre la pista, els ulls clavats al trofeu i un ritme imparable. Jordan va aconseguir el reconeixement com a MVP de la temporada regular i de l'All-Star abans de guanyar el seu quart anell de campionat per recordar la lliga com era de gran el seu domini en una de les temporades més memorables del jugador.
Disseny original del Vault
Una icona entre icones
Les Air Jordan 11 van convertir-se en unes de les sabatilles més preades pel seu disseny aerodinàmic i elegant o la brillantor sofisticada del xarol, abans fins i tot del seu debut al clàssic de dibuixos animats Space Jam. Els jugadors tenen les AJ 11 en els seus altars personals gràcies a la barreja insuperable d'estil i actitud.