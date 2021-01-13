Creps americanes de proteïna de coco

Creps americanes proteiques amb coco
Nutrició
de Nike Training
Un esmorzar energètic i ple de proteïnes.
Carrega d'energia la teva rutina matutina amb una ració de creps americanes molt fàcils de preparar que t'ajudaran a desenvolupar els músculs i et permetran continuar amb l'entrenament hores i hores. Pots personalitzar el teu plat amb les opcions et donem a continuació i descobrir consells per preparar-lo més fàcilment.
Necessites cap més excusa per menjar creps americanes? Si es preparen amb els ingredients adequats, una ració petita pot donar-te l'energia que necessites per completar una sessió llarga i intensa o satisfer la gana després de l'entrenament. La recepta ofereix l'equilibri just de proteïnes i carbohidrats perquè puguis entrenar-te durant més temps sense defallir en plena sessió o patir una hipoglucèmia reactiva. El millor d'aquesta recepta és que és molt ràpida i senzilla (pots tenir les creps a taula en 10 minuts) i, a més, pots canviar els ingredients en funció de les teves necessitats.
Ingredients destacats (i motius pels quals t'encantaran)
- Alternatives sense lactosa per evitar problemes digestius.
Els sucres de digestió lenta (és a dir, la lactosa) dels productes lactis poden causar problemes al sistema digestiu durant l'entrenament, com ara flatositat, gasos i molèsties. Quan obtens energia amb llet d'ametlles i iogurt de coco, redueixes les possibilitats de patir irritacions i és menys probable que hagis de visitar el lavabo en plena carrera.
- Les proteïnes en pols t'ajuden a desenvolupar els músculs.
La majoria espera al final dels entrenaments per prendre proteïnes, però els estudis suggereixen que el moment no importa: els aminoàcids de les proteïnes reparen els teixits musculars danyats independentment de si els ingereixes abans o després de la sessió. Tria una marca que inclogui la quantitat mínima d'ingredients i que indiqui la font de les proteïnes, si és possible. Evita els sucres addicionals i els ingredients artificials. A més, intentar triar-ne una que hagi estat provada per un tercer per garantir-ne la qualitat i la seguretat, amb una etiqueta que ho demostri, com ara "NSF Certified for Sport".
- El coco aporta sabor i és baix en sucre.
La farina de coco és un aliment sense gluten i una gran font de fibra i MCT (triglicèrids de cadena mitjana, que són una font de greix saludable fàcilment digerible). A més, és més baixa en carbohidrats que altres farines, de manera que pot ajudar a estabilitzar els nivells de glucosa en sang. Altres avantatges que ofereix són el punt de fumeig elevat i el gust lleugerament dolç. Finalment, el iogurt de coco cultivat no conté lactosa, però està carregat de probiòtics que poden millorar la teva salut intestinal.
Consells útils per preparar aquest snack fàcilment
- Congela diverses racions.
Com que ja sabem que aquesta recepta t'agradarà, et recomanem que en preparis una quantitat tres o quatre vegades superior i que congelis les creps que sobrin per a abans o després dels pròxims entrenaments (pots conservar-les fins a dos mesos). Quan les creps s'hagin refredat, fica-les al congelador durant 30 minuts abans de congelar-les totes juntes en un recipient hermètic. Això hauria d'evitar que s'enganxin, però també es poden separar amb paper vegetal o paper encerat, per si de cas. Quan arribi el moment, fica-les al microones en intervals de 20 segons fins que s'hagin escalfat. També pots fer servir un forn a 175 °C durant uns 10 minuts.
- Fes diversos passos alhora.
Mentre barreges els ingredients secs i els humits (ves amb compte de no remenar-los massa perquè les creps et quedin lleugeres i esponjoses), encén el foc per tenir la paella preparada a l'hora de la veritat. Si saps que faràs creps l'endemà o l'endemà passat, pots afegir el doble d'ingredients a la mescla, posar-ne la meitat en un bol, cobrir-la bé i refrigerar-la.
Vols personalitzar el plat? Et donem algunes idees:
- Alternatives completament veganes.
Incorpora proteïnes en pols d'origen vegetal, com ara de pèsols o de cànem, i evita les proteïnes de sèrum de llet o de caseïna.
- Afegeix-hi mantega de fruits secs.
Si prefereixes que la mescla tingui gust de fruits secs, canvia el iogurt de coco per la teva mantega de fruits secs preferida. És una font ideal de greixos saludables que també ajuda a satisfer la gana.
Preparació: Creps americanes proteiques amb coco
Racions: 1 (4 creps)
Temps de preparació: 5 minuts
Temps de cocció: 5 minuts
Temps total: 10 minuts
Ingredients
100 g d'ametlles crues sense sal
30 g de farina de coco
7,5 g de proteïna de vainilla en pols
2,5 ml de llevat en pols
120 ml de llet d'ametlles sense sucre
3 ous a temperatura ambient
15 ml d’oli de coco
120 ml de iogurt de coco
40 g de gerds o de la fruita que vulguis
12 g de granola
15 ml de xarop d'auró (opcional)
Preparació
- En un processador d'aliments, tritura les ametlles crues fins que quedi una pols fina (farina d'ametlles).
- En un bol mitjà, barreja la farina d'ametlles, la farina de coco, la proteïna en pols i el llevat en pols.
- En un bol petit, bat la llet d'ametlles i els ous. Afegeix els ingredients humits al bol d'ingredients secs i remena fins que es barregin bé.
- Escalfa una paella a foc mitjà. Posa quatre porcions iguals de mescla a la paella i cou-les fins que surtin bombolles (2 minuts, aproximadament). Quan la part de sota estigui daurada, gira les creps i cou-les per l'altre costat durant 2 minuts més o fins que agafin el mateix color. Retira-les del foc.
- Apila les creps i afegeix-hi iogurt, fruita o granola per sobre. Si vols, pots afegir-hi una mica de xarop d'auró.