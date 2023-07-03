Col·laboradors de la comunitat - Nike

En col·laboració amb Rebel Girls
Col·laboradors de la comunitat
Arreu del món, Nike dona suport a persones i comunitats que ajuden les nenes tant dins com fora del camp.
Amb el suport adequat, tot és possible
Segons l'entrenadora María del Carmen Francisco Martínez, que forma part del Proyecto Cantera, una organització sense ànim de lucre que ajuda nenes sense recursos mitjançant el futbol, l'esport és fonamental perquè les nenes assoleixin els seus objectius. "No tinguis mai cap dubte que el camp és el teu espai, i que nosaltres, com a dones, podem destacar en qualsevol esport. A través dels esports, coneixes a moltes persones que es poden convertir en amistats o oferir-te mentoria. Pots aprendre a comunicar-te, a resoldre conflictes, a tenir disciplina, a esforçar-te més per arribar més lluny, a coexistir, a liderar i molt més". A Nike oferim tot el suport possible a les comunitats com Proyecto Cantera per garantir que la pròxima generació de nenes tinguin tot el que necessiten per aconseguir l'èxit, tant dins com fora del camp.
Europa
El futbol és per a tothom. Nike col·labora amb diverses iniciatives europees que milloren la vida de les nenes a través d'aquest bonic esport. Ajudem comunitats que estan marcant la diferència allà on fa més falta, amb accions que van des d'oferir un espai comunitari a persones refugiades fins a ajudar nens i nenes en situacions marginals i vulnerables, o oferir educació a nenes que la necessitin.
La resta del món
Col·laborem amb projectes arreu del món per ajudar les nenes a introduir-se en l'esport i a divertir-se. Hi ha iniciatives fantàstiques per tots els racons del planeta, com ara donar oportunitats d'autoexpressió combinant el futbol i la poesia, garantir l'accés a l'esport o donar suport a les dones de la comunitat musulmana que juguen a futbol. I com que el futbol cada cop és més popular en alguns països del món, continuarem donant suport a aquests grups perquè assoleixin el seu objectiu de fer que les nenes se sentin segures, reconegudes i en igualtat de condicions.
Col·labora
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