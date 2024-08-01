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Carta a la meva jo del futur

Episodi 1: B-girl India
Última actualització: 1 d’agost del 2024
3 min. de lectura
B-girl India: carta a la meva jo del futur

Futura India! 🫶

Com vas?

Hi ha moltes coses que voldria preguntar-te i no sé per on començar.

Primer de tot, com va ser representar els Països Baixos? Vas gaudir-ne al 100 %?

Viatges tant com vas somiar sempre? Potser ara mateix ets en una competició de breakdance en algun lloc increïble.

B-girl India: carta a la meva jo del futur

Tant se val on siguis i el motiu pel qual hi siguis. El que sé segur és que tens la família i les amistats al teu costat, físicament o a través d'un missatge d'Instagram).

El breakdance és la teva passió, però no és l'únic que hi ha a la vida, i me n'alegro. El més important és cuidar-te a tu mateixa i a les persones que estimes. No deixis que això canviï mai.

B-girl India: carta a la meva jo del futur
B-girl India: carta a la meva jo del futur, "És clar que cal tenir un objectiu, però també celebrar cada pas, per petit que sigui. Continua passant-t'ho bé mentre treus l'entrellat de la vida. I fes-ho, sobretot, perquè et fa feliç. ❤️"

"És clar que cal tenir un objectiu, però també celebrar cada pas, per petit que sigui. Continua passant-t'ho bé mentre treus l'entrellat de la vida. I fes-ho, sobretot, perquè et fa feliç. ❤️"

Sé que de vegades les coses es compliquen: la feina s'acumula, els entrenaments t'atabalen, et sents frustrada quan perds una competició. Simplement, hi ha moments en què et costa continuar.

Per això, en cas que necessitis sentir-ho ara mateix, et dic que no et rendeixis.

Ja has superat molts obstacles fins ara, i tots t'han ajudat a créixer. Cada derrota t'ha donat eines per millorar com a breakdancer perquè t'has permès estar trista (i sentir tristesa de debò) per després recuperar-te i esforçar-te més.

B-girl India: carta a la meva jo del futur

Sé que de vegades les coses es compliquen: la feina s'acumula, els entrenaments t'atabalen, et sents frustrada quan perds una competició. Simplement, hi ha moments en què et costa continuar.

Per això, en cas que necessitis sentir-ho ara mateix, et dic que no et rendeixis.

Ja has superat molts obstacles fins ara, i tots t'han ajudat a créixer. Cada derrota t'ha donat eines per millorar com a breakdancer perquè t'has permès estar trista (i sentir tristesa de debò) per després recuperar-te i esforçar-te més.

B-girl India: carta a la meva jo del futur

Recorda que la victòria va més enllà de guanyar. És clar que cal tenir un objectiu, però també celebrar cada pas, per petit que sigui. Continua passant-t'ho bé mentre treus l'entrellat de la vida. I fes-ho, sobretot, perquè et fa feliç. ❤️

Persegueix la victòria sense competir. Així sempre guanyaràs.

Tinc moltes ganes de veure què aconseguiràs en el futur.

La teva jo més jove,
B-girl India x

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Publicat originalment el: 1 d’agost del 2024