B-girl India: carta a la meva jo del futur

Carta a la meva jo del futur
Episodi 1: B-girl India
Futura India! 🫶
Com vas?
Hi ha moltes coses que voldria preguntar-te i no sé per on començar.
Primer de tot, com va ser representar els Països Baixos? Vas gaudir-ne al 100 %?
Viatges tant com vas somiar sempre? Potser ara mateix ets en una competició de breakdance en algun lloc increïble.
Tant se val on siguis i el motiu pel qual hi siguis. El que sé segur és que tens la família i les amistats al teu costat, físicament o a través d'un missatge d'Instagram).
El breakdance és la teva passió, però no és l'únic que hi ha a la vida, i me n'alegro. El més important és cuidar-te a tu mateixa i a les persones que estimes. No deixis que això canviï mai.
Sé que de vegades les coses es compliquen: la feina s'acumula, els entrenaments t'atabalen, et sents frustrada quan perds una competició. Simplement, hi ha moments en què et costa continuar.
Per això, en cas que necessitis sentir-ho ara mateix, et dic que no et rendeixis.
Ja has superat molts obstacles fins ara, i tots t'han ajudat a créixer. Cada derrota t'ha donat eines per millorar com a breakdancer perquè t'has permès estar trista (i sentir tristesa de debò) per després recuperar-te i esforçar-te més.
Sé que de vegades les coses es compliquen: la feina s'acumula, els entrenaments t'atabalen, et sents frustrada quan perds una competició. Simplement, hi ha moments en què et costa continuar.
Per això, en cas que necessitis sentir-ho ara mateix, et dic que no et rendeixis.
Ja has superat molts obstacles fins ara, i tots t'han ajudat a créixer. Cada derrota t'ha donat eines per millorar com a breakdancer perquè t'has permès estar trista (i sentir tristesa de debò) per després recuperar-te i esforçar-te més.
Recorda que la victòria va més enllà de guanyar. És clar que cal tenir un objectiu, però també celebrar cada pas, per petit que sigui. Continua passant-t'ho bé mentre treus l'entrellat de la vida. I fes-ho, sobretot, perquè et fa feliç. ❤️
Persegueix la victòria sense competir. Així sempre guanyaràs.
Tinc moltes ganes de veure què aconseguiràs en el futur.
La teva jo més jove,
B-girl India x