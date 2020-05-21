Aixeca't més sovint
Consells i nutrició
amb Ryan Flaherty
Compensa l'impacte de passar massa estona assegut amb aquests estiraments senzills.
Gairebé totes les persones amb qui treballo, des d'atletes principiants fins als professionals, tenen problemes als glutis i als malucs derivats de passar massa temps asseguts. Pensa en la naturalesa del cos humà i en com l'hem fet servir durant milers d'anys: en moviment constant a la recerca d'aliments. Ara passem més temps del normal asseguts. I no cal dir que això genera molts problemes.
El millor que pots fer per compensar tant de temps d'inactivitat és treballar la mobilitat a les zones afectades per mantenir la flexibilitat. Dedica 20 minuts cada nit a fer aquesta rutina d'estiraments.
- Pectorals.
Acumulem molta tensió en aquesta zona a l'estar asseguts. Solem corbar les espatlles cap endavant i escurcem els pectorals. Estira'ls fent servir una porta. Col·loca les mans en el marc a l'altura de les espatlles. Dona un pas cap endavant fins que les mans quedin darrere de tu i treu pit.
- Flexors del maluc.
Passar tant de temps sense activitat implica que els flexors del maluc passen molt de temps escurçats. Estira'ls mantenint la posició de gambada amb l'esquena recta (sense inclinar-te cap endavant ni cap enrere).
- Isquiotibials.
Aquests músculs també s'escurcen en passar tant de temps davant de l'ordinador, al cotxe o al sofà. Estira'ls estirant-te a terra de cap per amunt amb les cames a la paret.
"Els estudis demostren que la millor manera d'incorporar noves conductes saludables, com aquests tres estiraments diaris, a les nostres rutines diàries és vincular-les a hàbits que ja tenim".
Ryan Flaherty
Els estudis demostren que la millor manera d'incorporar noves conductes saludables, com aquests tres estiraments diaris, a les nostres rutines diàries és vincular-les a hàbits que ja tenim. Pots intentar no passar més temps del compte al sofà mentre veus la televisió a la nit. Aixeca't i compensa els efectes de la inactivitat amb aquests estiraments. Incorpora'ls a la teva rutina i comença a sentir com desapareix la rigidesa i arriba l'amplitud de moviment.