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Última actualització: 11 de juliol del 2023
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Res no l'atura

Quan la seva trena trepitja el terreny de joc, res no atura l'Ada. Posa't al dia sobre com la jugadora noruega Ada Hegerberg torna a guiar el seu equip cap a una victòria històrica.

"Al nostre país, el futbol femení té molta història i és hora de recuperar-la".

Ada Hegerberg: res no l'atura

Ada Hegerberg
Selecció femenina de futbol de Noruega

Ada Hegerberg: res no l'atura

Una tradició d'excel·lència

Les equipacions de la selecció noruega tenen la seva pròpia força. Anima l'Ada i l'equip noruec amb els icònics colors vermell i Bold Blue.

"Posar-me aquesta samarreta em dona molta energia. No només represento els valors del meu país, sinó els d'una nova generació".

Ada Hegerberg: res no l'atura

Ada Hegerberg
Selecció femenina de futbol de Noruega

Compra les equipacions de les seleccions nacionalsMostra més atletes

Ada Hegerberg
Selecció femenina de futbol de Noruega

Compra les equipacions de les seleccions nacionalsMostra més atletes

Publicat originalment el: 11 de juliol del 2023