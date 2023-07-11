Ada Hegerberg: res no l'atura

Última actualització: 11 de juliol del 2023
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Res no l'atura
Quan la seva trena trepitja el terreny de joc, res no atura l'Ada. Posa't al dia sobre com la jugadora noruega Ada Hegerberg torna a guiar el seu equip cap a una victòria històrica.
"Al nostre país, el futbol femení té molta història i és hora de recuperar-la".
Ada Hegerberg
Selecció femenina de futbol de Noruega
Una tradició d'excel·lència
Les equipacions de la selecció noruega tenen la seva pròpia força. Anima l'Ada i l'equip noruec amb els icònics colors vermell i Bold Blue.
"Posar-me aquesta samarreta em dona molta energia. No només represento els valors del meu país, sinó els d'una nova generació".
Ada Hegerberg
Selecció femenina de futbol de Noruega
Ada Hegerberg
Selecció femenina de futbol de Noruega