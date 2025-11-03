Sempre seguim un procés: abans de començar a crear peces, busquem inspiració. Aquesta temporada, la cerca ens ha portat fins a Smith Rock (Oregon, EUA). Aquest és el lloc on ens vam inspirar per crear la nostra nova col·lecció, però també on vam provar les peces. Els dissenys dels pantalons, les jaquetes, les samarretes i les sabatilles d'aquesta col·lecció estan inspirats en Smith Rock. L'essència de molts models es basa en les superfícies naturals. Els noms de les jaquetes reten homenatge als camins d'aquest paratge natural. A més, hem utilitzat materials com els teixits GORE-TEX o PrimaLoft i la goma robusta per imitar els elements que vam haver d'afrontar. Ara ja saps què volem dir amb "Els productes estan dissenyats, examinats i confeccionats al planeta Terra".