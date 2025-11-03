All Conditions Gear. Productes dissenyats, examinats i confeccionats al planeta Terra: Smith Rock.
Sempre seguim un procés: abans de començar a crear peces, busquem inspiració. Aquesta temporada, la cerca ens ha portat fins a Smith Rock (Oregon, EUA). Aquest és el lloc on ens vam inspirar per crear la nostra nova col·lecció, però també on vam provar les peces. Els dissenys dels pantalons, les jaquetes, les samarretes i les sabatilles d'aquesta col·lecció estan inspirats en Smith Rock. L'essència de molts models es basa en les superfícies naturals. Els noms de les jaquetes reten homenatge als camins d'aquest paratge natural. A més, hem utilitzat materials com els teixits GORE-TEX o PrimaLoft i la goma robusta per imitar els elements que vam haver d'afrontar. Ara ja saps què volem dir amb "Els productes estan dissenyats, examinats i confeccionats al planeta Terra".
Capa exterior transpirable: JAQUETA ACG MISERY RIDGE GORE-TEX PER A DONA. Capa intermèdia càlida: JAQUETA PLEGABLE AMB AÏLLAMENT ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK PER A DONA. Part inferior: PANTALONS CARGO ACG SMITH SUMMIT PER A DONA. Mitjons: MITJONS ALTS ACG KELLY RIDGE. Calçat: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Capa exterior transpirable: JAQUETA PLEGABLE AMB AÏLLAMENT ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK PER A HOME. Capa intermèdia càlida: DESSUADORA DE TEIXIT FLEECE ACG WOLF TREE POLARTEC PER A HOME. Part inferior: PANTALONS DE TRAIL ACG PER A HOME. Calçat: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Capa base: PART SUPERIOR DE MÀNIGA LLARGA D'ALT RENDIMENT ACG GIFT SHOP L GIF T. Part inferior: PANTALONS DE TRAIL ACG PER A DONA. Mitjons: MITJONS ALTS ACG KELLY RIDGE. Calçat: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Gorra: GORRA 3 EN 1 ACG. Capa exterior transpirable: JAQUETA ACG MISERY RIDGE GORE-TEX PER A HOME. Capa intermèdia càlida: JAQUETA PLEGABLE AMB AÏLLAMENT ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK PER A HOME. Part inferior: PANTALONS DE TRAIL ACG PER A HOME. Calçat: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Accessori: TAPABOQUES ACG ULTRAROCK. Capes base: PART SUPERIOR DE MÀNIGA LLARGA D'ALT RENDIMENT ACG EARTH PER A DONA, SAMARRETA BRODADA DE MÀNIGA CURTA ACG ULTRAROCK PER A DONA. Part inferior: PANTALONS CARGO ACG SMITH SUMMIT PER A DONA. Calçat: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Capa exterior transpirable: JAQUETA IMPERMEABLE PLEGABLE ACG TUFF NUGGETS PER A HOME. Capa base: PART SUPERIOR DE MÀNIGA CURTA D'ALT RENDIMENT ACG MOTHER HUGGER. Part inferior: PANTALONS DE TRAIL ACG PER A HOME. Calçat: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Gorra: ACG TAILWIND CAP SSNL. Accessori: TAPABOQUES ACG ULTRAROCK. Capa intermèdia càlida: JAQUETA PLEGABLE AMB AÏLLAMENT ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK PER A DONA. Part inferior: PANTALONS DE TRAIL ACG PER A DONA. Mitjons: MITJONS LLARGS ACG KELLY RIDGE. Calçat: NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Gorra: GORRA 3 EN 1 ACG. Capa intermèdia càlida: DESSUADORA DE TEIXIT FLEECE ACG WOLF TREE POLARTEC PER A HOME. Part inferior: PANTALONS DE TEIXIT FLEECE ACG WOLF TREE POLARTEC PER A HOME. Calçat: NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Capa exterior transpirable: JAQUETA EMBUATADA ACG 4TH HORSEMAN PER A HOME. Capa base: PART SUPERIOR DE MÀNIGA LLARGA D'ALT RENDIMENT ACG EARTH PER A DONA. Part inferior: PANTALONS CARGO ACG SMITH SUMMIT PER A HOME, PANTALONS DE TRAIL ACG PER A HOME. Calçat: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Accessori: TAPABOQUES ACG ULTRAROCK. Capa intermèdia càlida: PART SUPERIOR DE MÀNIGA LLARGA D'ALT RENDIMENT ACG EARTH PER A DONA. Part inferior: PANTALONS CARGO ACG SMITH SUMMIT PER A HOME. Calçat: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Gorra: GORRA 3 EN 1 ACG. Capa exterior transpirable: JAQUETA ACG MISERY RIDGE GORE-TEX PER A HOME. Capa intermèdia càlida: JAQUETA PLEGABLE AMB AÏLLAMENT ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK PER A HOME. Part inferior: PANTALONS DE TRAIL ACG PER A HOME. Calçat: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Capa exterior transpirable: JAQUETA EMBUATADA ACG 4TH HORSEMAN PER A HOME. Calçat: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Capa intermèdia càlida: DESSUADORA ACG WOLF TREE POLARTEC PER A DONA. Part inferior: PANTALONS DE TEIXIT FLEECE ACG WOLF TREE POLARTEC PER A DONA. Accessori: ACG KARST SMIT. Calçat: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Capa exterior transpirable: JAQUETA ACG MISERY RIDGE GORE-TEX PER A DONA. Capa intermèdia càlida: JAQUETA PLEGABLE AMB AÏLLAMENT ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK PER A DONA. Part inferior: PANTALONS CARGO ACG SMITH SUMMIT PER A DONA. Mitjons: MITJONS ALTS ACG KELLY RIDGE. Calçat: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Accessori: TAPABOQUES ACG ULTRAROCK. Capa base: PART SUPERIOR DE MÀNIGA LLARGA D'ALT RENDIMENT ACG GIFT SHOP. Part inferior: PANTALONS CARGO ACG SMITH SUMMIT PER A HOME. Calçat: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Accessori: TAPABOQUES ACG ULTRAROCK. Capa intermèdia càlida: DESSUADORA DE TEIXIT FLEECE AMB CREMALLERA COMPLETA ACG WOLF TREE POLARTEC ULTRAROCK PER A HOME. Part inferior: PANTALONS DE TEIXIT FLEECE ACG WOLF TREE POLARTEC ULTRAROCK PER A HOME. Calçat: NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Accessori: TAPABOQUES ACG ULTRAROCK. Capa intermèdia càlida: DESSUADORA DE TEIXIT FLEECE ACG PER A HOME. Part inferior: PANTALONS DE TEIXIT FLEECE ACG WOLF TREE POLARTEC PER A HOME, PANTALONS CARGO ACG SMITH SUMMIT PER A HOME. Calçat: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Capa base: SAMARRETA DE MÀNIGA CURTA BRODADA ACG ULTRAROCK PER A DONA. Part inferior: PANTALONS DE TRAIL ACG PER A DONA. Calçat: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX