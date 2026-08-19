  1. Beklædning
    2. /
  2. Underdele
    3. /
  3. Shorts

Tætsiddende Shorts

(72)
Nike Pro
Nike Pro Shorts til piger
Bestseller
Nike Pro
Shorts til piger
199,90 kr.
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Shorts (5 cm) til kvinder
NikeSKIMS Studio Stretch
Shorts (5 cm) til kvinder
529,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Cykelshorts (7,5 cm) med mellemhøj talje til kvinder
+2
Genanvendte materialer
Nike Pro
Cykelshorts (7,5 cm) med mellemhøj talje til kvinder
239,90 kr.
Nike Swift
Nike Swift Tætsiddende løbeshorts (10 cm) med høj talje og lommer til kvinder
Bestseller
Nike Swift
Tætsiddende løbeshorts (10 cm) med høj talje og lommer til kvinder
479,90 kr.
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts (13 cm) med mellemhøj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro 365
Shorts (13 cm) med mellemhøj talje til kvinder
239,90 kr.
Nike Fast
Nike Fast Dri-FIT-løbetights i 1/2 længde med indershorts til mænd
Genanvendte materialer
Nike Fast
Dri-FIT-løbetights i 1/2 længde med indershorts til mænd
319,90 kr.
Nike One
Nike One Cykelshorts med høj talje (20 cm) til kvinder
Bestseller
Nike One
Cykelshorts med høj talje (20 cm) til kvinder
299,90 kr.
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT-løbeshorts (18 cm) med høj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Swift
Dri-FIT-løbeshorts (18 cm) med høj talje til kvinder
479,90 kr.
Nike One
Nike One Caprileggings med høj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike One
Caprileggings med høj talje til kvinder
329,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Dri-Fit-fitnessshorts til mænd
Genanvendte materialer
Nike Pro
Dri-Fit-fitnessshorts til mænd
279,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-shorts med indershorts til mænd
Genanvendte materialer
Nike Pro
Dri-FIT-shorts med indershorts til mænd
279,90 kr.
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Shorts (13 cm) til kvinder
NikeSKIMS Studio Stretch
Shorts (13 cm) til kvinder
529,90 kr.
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Cykelshorts med høj talje (20 cm) til kvinder
Nike Sportswear Classic
Cykelshorts med høj talje (20 cm) til kvinder
219,90 kr.
Nike One
Nike One Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
+1
Genanvendte materialer
Nike One
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
219,90 kr.
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-løbetights i halv længde med indershorts til mænd
Genanvendte materialer
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV-løbetights i halv længde med indershorts til mænd
699,90 kr.
Nike Universa
Nike Universa Højtaljede cykelshorts (13 cm) uden sømme foran til kvinder
Bestseller
Nike Universa
Højtaljede cykelshorts (13 cm) uden sømme foran til kvinder
529,90 kr.
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Dri-FIT-shorts til mænd
Genanvendte materialer
Jordan Sport Essentials
Dri-FIT-shorts til mænd
249,90 kr.
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Tætsiddende Dri-FIT ADV-løbeshorts til kvinder
Genanvendte materialer
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Tætsiddende Dri-FIT ADV-løbeshorts til kvinder
549,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro 8 cm Dri-FIT-shorts til større børn (piger)
Genanvendte materialer
Nike Pro
8 cm Dri-FIT-shorts til større børn (piger)
249,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
NikeSKIMS Matte
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
549,90 kr.
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT-løbetights i 1/2 længde til mænd
Genanvendte materialer
Nike AeroSwift
Dri-FIT-løbetights i 1/2 længde til mænd
649,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Højtaljede cykelshorts (18 cm) til kvinder
NikeSKIMS Matte
Højtaljede cykelshorts (18 cm) til kvinder
549,90 kr.
NikeCourt
NikeCourt Dri-FIT-tennisshorts med lommer til kvinder
Genanvendte materialer
NikeCourt
Dri-FIT-tennisshorts med lommer til kvinder
329,90 kr.
Nike Pro Leak Protection: Menstruation
Nike Pro Leak Protection: Menstruation Dri-FIT-shorts til piger
Genanvendte materialer
Nike Pro Leak Protection: Menstruation
Dri-FIT-shorts til piger
249,90 kr.
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cykelshorts med høj talje (20 cm) til kvinder
Lige landet
Nike Zenvy
Cykelshorts med høj talje (20 cm) til kvinder
479,90 kr.
Nike (M) One
Nike (M) One Dri-FIT-cykelshorts (20 cm) med høj talje og lommer til kvinder (Maternity)
Genanvendte materialer
Nike (M) One
Dri-FIT-cykelshorts (20 cm) med høj talje og lommer til kvinder (Maternity)
249,90 kr.
Nike Tempo
Nike Tempo Tætsiddende løbeshorts (10 cm) med høj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Tempo
Tætsiddende løbeshorts (10 cm) med høj talje til kvinder
279,90 kr.
Nike One
Nike One Dri-FIT-cykelshorts (13 cm) til større børn (piger)
Genanvendte materialer
Nike One
Dri-FIT-cykelshorts (13 cm) til større børn (piger)
199,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Lange Dri-Fit-fitnessshorts til mænd
Genanvendte materialer
Nike Pro
Lange Dri-Fit-fitnessshorts til mænd
279,90 kr.
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT-trailløbeshorts (10 cm) med høj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike ACG
Dri-FIT-trailløbeshorts (10 cm) med høj talje til kvinder
529,90 kr.
NikeSKIMS Shine
NikeSKIMS Shine Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
NikeSKIMS Shine
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
549,90 kr.
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Nike Pro Seamless
Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
319,90 kr.
Nike Fast
Nike Fast Dri-FIT-løbetights i 1/2 længde med indershorts til mænd
Genanvendte materialer
Nike Fast
Dri-FIT-løbetights i 1/2 længde med indershorts til mænd
349,90 kr.
Nike Sportswear Chill-trøje
Nike Sportswear Chill-trøje Tætsiddende caprileggings med høj talje til kvinder
Nike Sportswear Chill-trøje
Tætsiddende caprileggings med høj talje til kvinder
399,90 kr.
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Nike Pro Seamless
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
319,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Shorts med høj talje (8 cm) til kvinder
NikeSKIMS Matte
Shorts med høj talje (8 cm) til kvinder
549,90 kr.
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Bonded-cykelshorts (18 cm) med mellemhøj talje til kvinder
NikeSKIMS Satin Shine
Bonded-cykelshorts (18 cm) med mellemhøj talje til kvinder
549,90 kr.
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson" Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Genanvendte materialer
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
349,90 kr.
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT-løbetights i halv længde til mænd
Genanvendte materialer
Nike Stride
Dri-FIT-løbetights i halv længde til mænd
529,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-shorts til større børn (drenge)
Genanvendte materialer
Nike Pro
Dri-FIT-shorts til større børn (drenge)
199,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Shorts (13 cm) til piger
Genanvendte materialer
Nike Pro
Shorts (13 cm) til piger
199,90 kr.
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Boyshorts med mellemhøj talje og snoretræk til kvinder (5,1 cm)
NikeSKIMS Satin Shine
Boyshorts med mellemhøj talje og snoretræk til kvinder (5,1 cm)
549,90 kr.
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT-shorts med høj talje til kvinder (15 cm)
Genanvendte materialer
Jordan Sport
Dri-FIT-shorts med høj talje til kvinder (15 cm)
379,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
NikeSKIMS Matte
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
549,90 kr.
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Shorts (13 cm) til kvinder
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Shorts (13 cm) til kvinder
479,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Shorts med print og høj talje til kvinder (7,6 cm)
NikeSKIMS Matte
Shorts med print og høj talje til kvinder (7,6 cm)
549,90 kr.
ACG Lava Loops
ACG Lava Loops Dri-FIT ADV-tights i halv længde til trailløb til mænd
Genanvendte materialer
ACG Lava Loops
Dri-FIT ADV-tights i halv længde til trailløb til mænd
649,90 kr.
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
NikeSKIMS Satin Shine
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
549,90 kr.
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cykelshorts med høj talje (20 cm) til kvinder
Lige landet
Nike Zenvy
Cykelshorts med høj talje (20 cm) til kvinder
479,90 kr.
Nike (M) One
Nike (M) One Dri-FIT-cykelshorts (20 cm) med høj talje og lommer til kvinder (Maternity)
Genanvendte materialer
Nike (M) One
Dri-FIT-cykelshorts (20 cm) med høj talje og lommer til kvinder (Maternity)
249,90 kr.
Nike Tempo
Nike Tempo Tætsiddende løbeshorts (10 cm) med høj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Tempo
Tætsiddende løbeshorts (10 cm) med høj talje til kvinder
279,90 kr.
Nike One
Nike One Dri-FIT-cykelshorts (13 cm) til større børn (piger)
Genanvendte materialer
Nike One
Dri-FIT-cykelshorts (13 cm) til større børn (piger)
199,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Lange Dri-Fit-fitnessshorts til mænd
Genanvendte materialer
Nike Pro
Lange Dri-Fit-fitnessshorts til mænd
279,90 kr.
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT-trailløbeshorts (10 cm) med høj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike ACG
Dri-FIT-trailløbeshorts (10 cm) med høj talje til kvinder
529,90 kr.
NikeSKIMS Shine
NikeSKIMS Shine Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
NikeSKIMS Shine
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
549,90 kr.
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Nike Pro Seamless
Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
319,90 kr.
Nike Fast
Nike Fast Dri-FIT-løbetights i 1/2 længde med indershorts til mænd
Genanvendte materialer
Nike Fast
Dri-FIT-løbetights i 1/2 længde med indershorts til mænd
349,90 kr.
Nike Sportswear Chill-trøje
Nike Sportswear Chill-trøje Tætsiddende caprileggings med høj talje til kvinder
Nike Sportswear Chill-trøje
Tætsiddende caprileggings med høj talje til kvinder
399,90 kr.
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Nike Pro Seamless
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
319,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Shorts med høj talje (8 cm) til kvinder
NikeSKIMS Matte
Shorts med høj talje (8 cm) til kvinder
549,90 kr.
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Bonded-cykelshorts (18 cm) med mellemhøj talje til kvinder
NikeSKIMS Satin Shine
Bonded-cykelshorts (18 cm) med mellemhøj talje til kvinder
549,90 kr.
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson" Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Genanvendte materialer
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
349,90 kr.
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT-løbetights i halv længde til mænd
Genanvendte materialer
Nike Stride
Dri-FIT-løbetights i halv længde til mænd
529,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-shorts til større børn (drenge)
Genanvendte materialer
Nike Pro
Dri-FIT-shorts til større børn (drenge)
199,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Shorts (13 cm) til piger
Genanvendte materialer
Nike Pro
Shorts (13 cm) til piger
199,90 kr.
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Boyshorts med mellemhøj talje og snoretræk til kvinder (5,1 cm)
NikeSKIMS Satin Shine
Boyshorts med mellemhøj talje og snoretræk til kvinder (5,1 cm)
549,90 kr.
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT-shorts med høj talje til kvinder (15 cm)
Genanvendte materialer
Jordan Sport
Dri-FIT-shorts med høj talje til kvinder (15 cm)
379,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
NikeSKIMS Matte
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
549,90 kr.
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Shorts (13 cm) til kvinder
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Shorts (13 cm) til kvinder
479,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Shorts med print og høj talje til kvinder (7,6 cm)
NikeSKIMS Matte
Shorts med print og høj talje til kvinder (7,6 cm)
549,90 kr.
ACG Lava Loops
ACG Lava Loops Dri-FIT ADV-tights i halv længde til trailløb til mænd
Genanvendte materialer
ACG Lava Loops
Dri-FIT ADV-tights i halv længde til trailløb til mænd
649,90 kr.
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
NikeSKIMS Satin Shine
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
549,90 kr.