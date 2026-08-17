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Kvinder Dri-FIT Shorts

(95)
Nike Pro
Nike Pro Cykelshorts (7,5 cm) med mellemhøj talje til kvinder
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Nike Pro
Cykelshorts (7,5 cm) med mellemhøj talje til kvinder
239,90 kr.
Nike One
Nike One Højtaljede Dri-FIT-2-in-1-shorts (7,5 cm) til kvinder
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Nike One
Højtaljede Dri-FIT-2-in-1-shorts (7,5 cm) til kvinder
329,90 kr.
Nike One
Nike One Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
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Nike One
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
219,90 kr.
Nike One
Nike One Dri-FIT-shorts med mellemhøj talje og indershorts (8 cm) til kvinder
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Nike One
Dri-FIT-shorts med mellemhøj talje og indershorts (8 cm) til kvinder
299,90 kr.
Nike Flow
Nike Flow Dri-FIT 2-i-1-løbeshorts med høj talje til kvinder
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Nike Flow
Dri-FIT 2-i-1-løbeshorts med høj talje til kvinder
329,90 kr.
Nike Swift
Nike Swift Tætsiddende løbeshorts (10 cm) med høj talje og lommer til kvinder
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Nike Swift
Tætsiddende løbeshorts (10 cm) med høj talje og lommer til kvinder
479,90 kr.
Nike Tempo
Nike Tempo Tætsiddende løbeshorts (10 cm) med høj talje til kvinder
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Nike Tempo
Tætsiddende løbeshorts (10 cm) med høj talje til kvinder
279,90 kr.
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT-løbeshorts med mellemhøj talje og indershorts til kvinder
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Nike Tempo
Dri-FIT-løbeshorts med mellemhøj talje og indershorts til kvinder
279,90 kr.
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT 2-i-1-shorts med høj talje til kvinder (7,5 cm)
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Nike Pro Sculpt
Dri-FIT 2-i-1-shorts med høj talje til kvinder (7,5 cm)
399,90 kr.
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Nike Pro Seamless
Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
319,90 kr.
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT-shorts med høj talje til kvinder
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Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT-shorts med høj talje til kvinder
479,90 kr.
Nike Attack
Nike Attack Dri-FIT-shorts (10 cm) med mellemhøj talje til kvinder
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Nike Attack
Dri-FIT-shorts (10 cm) med mellemhøj talje til kvinder
219,90 kr.
NikeCourt Ace Advantage
NikeCourt Ace Advantage Dri-FIT-tennisshorts til kvinder
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NikeCourt Ace Advantage
Dri-FIT-tennisshorts til kvinder
529,90 kr.
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-løbeshorts med indershorts (7,5 cm) og mellemhøj talje til kvinder
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Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV-løbeshorts med indershorts (7,5 cm) og mellemhøj talje til kvinder
599,90 kr.
Nike One
Nike One Cykelshorts med høj talje (20 cm) til kvinder
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Nike One
Cykelshorts med høj talje (20 cm) til kvinder
299,90 kr.
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-i-1-shorts med mellemhøj talje (7,5 cm) til kvinder
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Nike One
Dri-FIT 2-i-1-shorts med mellemhøj talje (7,5 cm) til kvinder
329,90 kr.
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts (13 cm) med mellemhøj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro 365
Shorts (13 cm) med mellemhøj talje til kvinder
239,90 kr.
Nike Universa
Nike Universa Højtaljede cykelshorts (13 cm) uden sømme foran til kvinder
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Nike Universa
Højtaljede cykelshorts (13 cm) uden sømme foran til kvinder
529,90 kr.
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Dri-FIT-løbeshorts med mellemhøj talje og indershorts til kvinder (6,5 cm)
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Nike Swift Breathe
Dri-FIT-løbeshorts med mellemhøj talje og indershorts til kvinder (6,5 cm)
449,90 kr.
Nike (M) One
Nike (M) One Dri-FIT-cykelshorts (20 cm) med høj talje og lommer til kvinder (Maternity)
Genanvendte materialer
Nike (M) One
Dri-FIT-cykelshorts (20 cm) med høj talje og lommer til kvinder (Maternity)
249,90 kr.
Nike Flow
Nike Flow Dri-FIT 2-in-1 mesh-løbeshorts til kvinder
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Nike Flow
Dri-FIT 2-in-1 mesh-løbeshorts til kvinder
349,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Vævede Dri-FIT-shorts med indershorts (7,5 cm) og mellemhøj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro
Vævede Dri-FIT-shorts med indershorts (7,5 cm) og mellemhøj talje til kvinder
279,90 kr.
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson" Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Genanvendte materialer
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
349,90 kr.
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-fodboldshorts (10 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Academy
Dri-FIT-fodboldshorts (10 cm) til kvinder
189,90 kr.
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT-løbeshorts (18 cm) med høj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Swift
Dri-FIT-løbeshorts (18 cm) med høj talje til kvinder
479,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Højtaljede cykelshorts (18 cm) til kvinder
NikeSKIMS Matte
Højtaljede cykelshorts (18 cm) til kvinder
549,90 kr.
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-løbeshorts med indershorts (7,5 cm) og mellemhøj talje og til kvinder
Genanvendte materialer
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV-løbeshorts med indershorts (7,5 cm) og mellemhøj talje og til kvinder
599,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Shorts med høj talje (8 cm) til kvinder
NikeSKIMS Matte
Shorts med høj talje (8 cm) til kvinder
549,90 kr.
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Shorts (13 cm) til kvinder
NikeSKIMS Studio Stretch
Shorts (13 cm) til kvinder
529,90 kr.
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Tætsiddende Dri-FIT ADV-løbeshorts til kvinder
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Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Tætsiddende Dri-FIT ADV-løbeshorts til kvinder
549,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro 2-i-1-shorts til kvinder
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Nike Pro
2-i-1-shorts til kvinder
319,90 kr.
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT-trailløbeshorts (10 cm) med høj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike ACG
Dri-FIT-trailløbeshorts (10 cm) med høj talje til kvinder
529,90 kr.
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-løbeshorts med indershorts (7,5 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV-løbeshorts med indershorts (7,5 cm) til kvinder
599,90 kr.
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-i-1-løbeshorts med mellemhøj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Swift
Dri-FIT 2-i-1-løbeshorts med mellemhøj talje til kvinder
479,90 kr.
NikeSKIMS Stretch Nylon
NikeSKIMS Stretch Nylon Løbeshorts til kvinder
NikeSKIMS Stretch Nylon
Løbeshorts til kvinder
549,90 kr.
Nike SB
Nike SB Skatershorts
Nike SB
Skatershorts
479,90 kr.
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cykelshorts med høj talje (20 cm) til kvinder
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Nike Zenvy
Cykelshorts med høj talje (20 cm) til kvinder
479,90 kr.
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Nike Pro Seamless
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
319,90 kr.
Nike Essential
Nike Essential Dri-FIT-basketballshorts i mesh til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Essential
Dri-FIT-basketballshorts i mesh til kvinder
249,90 kr.
Nike One
Nike One Caprileggings med høj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike One
Caprileggings med høj talje til kvinder
329,90 kr.
NikeCourt
NikeCourt Dri-FIT-tennisshorts med lommer til kvinder
Genanvendte materialer
NikeCourt
Dri-FIT-tennisshorts med lommer til kvinder
329,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
NikeSKIMS Matte
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
549,90 kr.
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-løbeshorts med indershorts (7,5 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV-løbeshorts med indershorts (7,5 cm) til kvinder
649,90 kr.
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til kvinder
Genanvendte materialer
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til kvinder
399,90 kr.
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Bonded-cykelshorts (18 cm) med mellemhøj talje til kvinder
NikeSKIMS Satin Shine
Bonded-cykelshorts (18 cm) med mellemhøj talje til kvinder
549,90 kr.
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Shorts (5 cm) til kvinder
NikeSKIMS Studio Stretch
Shorts (5 cm) til kvinder
529,90 kr.
ACG "Chamo Camo"
ACG "Chamo Camo" Dri-FIT-trailløbeshorts med indershorts (10 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
ACG "Chamo Camo"
Dri-FIT-trailløbeshorts med indershorts (10 cm) til kvinder
549,90 kr.
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT-shorts med høj talje til kvinder (15 cm)
Genanvendte materialer
Jordan Sport
Dri-FIT-shorts med høj talje til kvinder (15 cm)
379,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
NikeSKIMS Matte
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
549,90 kr.
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Boyshorts med mellemhøj talje og snoretræk til kvinder (5,1 cm)
NikeSKIMS Satin Shine
Boyshorts med mellemhøj talje og snoretræk til kvinder (5,1 cm)
549,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Shorts med print og høj talje til kvinder (7,6 cm)
NikeSKIMS Matte
Shorts med print og høj talje til kvinder (7,6 cm)
549,90 kr.
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cykelshorts med høj talje til kvinder (7,6 cm)
Genanvendte materialer
Nike Pro Sculpt
Cykelshorts med høj talje til kvinder (7,6 cm)
319,90 kr.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Løse Dri-FIT-shorts (10 cm) med mellemhøj talje til kvinder
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Løse Dri-FIT-shorts (10 cm) med mellemhøj talje til kvinder
479,90 kr.
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
NikeSKIMS Satin Shine
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
549,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Shorts med print til kvinder (13 cm)
NikeSKIMS Matte
Shorts med print til kvinder (13 cm)
549,90 kr.
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Genanvendte materialer
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
329,90 kr.
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT-shorts med høj talje og print til kvinder (13 cm)
Genanvendte materialer
Jordan Sport
Dri-FIT-shorts med høj talje og print til kvinder (13 cm)
329,90 kr.
Nike Form
Nike Form Boyshorts til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Form
Boyshorts til kvinder
299,90 kr.
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Nike Zenvy
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
449,90 kr.
Paris Saint-Germain Strike
Paris Saint-Germain Strike Maskinstrikkede Nike Dri-FIT-fodboldshorts til kvinder
Genanvendte materialer
Paris Saint-Germain Strike
Maskinstrikkede Nike Dri-FIT-fodboldshorts til kvinder
349,90 kr.
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts (20,5 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro 365
Shorts (20,5 cm) til kvinder
249,90 kr.
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT-trailløbeshorts med indershorts (10 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
Nike ACG
Dri-FIT-trailløbeshorts med indershorts (10 cm) til kvinder
529,90 kr.
NikeSKIMS Airy
NikeSKIMS Airy Afslappede shorts til kvinder
NikeSKIMS Airy
Afslappede shorts til kvinder
479,90 kr.
Nike Golf Club
Nike Golf Club Dri-FIT-golfshorts til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Golf Club
Dri-FIT-golfshorts til kvinder
529,90 kr.
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT-shorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Genanvendte materialer
Jordan Sport
Dri-FIT-shorts med høj talje til kvinder (13 cm)
329,90 kr.
KD x NOCTA
KD x NOCTA Nike-jerseyshorts til mænd
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KD x NOCTA
Nike-jerseyshorts til mænd
599,90 kr.
A'ja Wilson
A'ja Wilson Dri-FIT-basketballshorts (10 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
A'ja Wilson
Dri-FIT-basketballshorts (10 cm) til kvinder
399,90 kr.
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
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Nike Pro Sculpt
Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
349,90 kr.
Nike Dri-FIT Park 3
Nike Dri-FIT Park 3 Fodboldshorts i maskinstrik til kvinder
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Nike Dri-FIT Park 3
Fodboldshorts i maskinstrik til kvinder
129,90 kr.
England 2026 Stadium Home
England 2026 Stadium Home Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til kvinder
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England 2026 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til kvinder
399,90 kr.
FFF 2026 Stadium Home
FFF 2026 Stadium Home Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til kvinder
Genanvendte materialer
FFF 2026 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til kvinder
399,90 kr.
NikeSKIMS Stretch Nylon
NikeSKIMS Stretch Nylon Løbeshorts (13 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
NikeSKIMS Stretch Nylon
Løbeshorts (13 cm) til kvinder
549,90 kr.