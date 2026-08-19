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Kvinder Dri-FIT Langærmede Trøjer

(43)
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Træningsoverdel med lynlås til kvinder
Bestseller
Nike Pro Seamless
Træningsoverdel med lynlås til kvinder
479,90 kr.
Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT-golftrøje med lynlås i kvart længde til kvinder
Nike Victory
Dri-FIT-golftrøje med lynlås i kvart længde til kvinder
529,90 kr.
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT UV-løbetrøje (plus size) med 1/4 lynlås til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Swift
Dri-FIT UV-løbetrøje (plus size) med 1/4 lynlås til kvinder
529,90 kr.
Nike One Fitted
Nike One Fitted Dri-FIT-mellemlag med 1/4 lynlås til kvinder
Genanvendte materialer
Nike One Fitted
Dri-FIT-mellemlag med 1/4 lynlås til kvinder
329,90 kr.
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson" Langærmet Dri-FIT-trøje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Langærmet Dri-FIT-trøje til kvinder
449,90 kr.
Nike Academy
Nike Academy Langærmet Dri-FIT-fodboldtrøje med rund hals til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Academy
Langærmet Dri-FIT-fodboldtrøje med rund hals til kvinder
329,90 kr.
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT UV-løbetop med 1/4 lynlås til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Swift
Dri-FIT UV-løbetop med 1/4 lynlås til kvinder
529,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Langærmet Dri-FIT-top med kort snit til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro
Langærmet Dri-FIT-top med kort snit til kvinder
349,90 kr.
Nike One Fitted
Nike One Fitted Dri-FIT-jakke med lynlås i fuld længde til kvinder
Genanvendte materialer
Nike One Fitted
Dri-FIT-jakke med lynlås i fuld længde til kvinder
379,90 kr.
Nike Zenvy
Nike Zenvy Dri-FIT-jakke med lynlås i fuld længde til kvinder
Nike Zenvy
Dri-FIT-jakke med lynlås i fuld længde til kvinder
699,90 kr.
Nike Swift
Nike Swift Langærmet Dri-FIT UV-løbetrøje med rund hals til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Swift
Langærmet Dri-FIT UV-løbetrøje med rund hals til kvinder
479,90 kr.
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT UV-løbetop med 1/4 lynlås til kvinder
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Genanvendte materialer
Nike Swift
Dri-FIT UV-løbetop med 1/4 lynlås til kvinder
529,90 kr.
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Kort Dri-FIT-trøje med UV-beskyttelse og lange ærmer til kvinder
Lige landet
Nike 24.7 PerfectStretch
Kort Dri-FIT-trøje med UV-beskyttelse og lange ærmer til kvinder
799,90 kr.
Nike Zenvy
Nike Zenvy Dri-FIT-top med ét ærme til kvinder
Nike Zenvy
Dri-FIT-top med ét ærme til kvinder
529,90 kr.
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Langærmet Dri-FIT-trøje til kvinder
Lige landet
Jordan Sport Essentials
Langærmet Dri-FIT-trøje til kvinder
329,90 kr.
ACG Radical AirFlow NXT
ACG Radical AirFlow NXT Langærmet Dri-FIT-overdel til trailløb til kvinder
Kommer snart
ACG Radical AirFlow NXT
Langærmet Dri-FIT-overdel til trailløb til kvinder
1.149 kr.
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT-løbetrøje med 1/4 lynlås til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Tempo
Dri-FIT-løbetrøje med 1/4 lynlås til kvinder
349,90 kr.
Nike SB
Nike SB Skatertrøje
Genanvendte materialer
Nike SB
Skatertrøje
679,90 kr.
Nike Swift
Nike Swift Langærmet løbeoverdel til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Swift
Langærmet løbeoverdel til kvinder
699,90 kr.
Nike Trail
Nike Trail Dri-FIT-løbemellemlagstop med 1/4 lynlås til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Trail
Dri-FIT-løbemellemlagstop med 1/4 lynlås til kvinder
599,90 kr.
ACG "Aireez"
ACG "Aireez" Langærmet trailløbeoverdel med knapper og grafik til kvinder
Genanvendte materialer
ACG "Aireez"
Langærmet trailløbeoverdel med knapper og grafik til kvinder
849,90 kr.
Nike SB
Nike SB Langærmet skatertrøje
Genanvendte materialer
Nike SB
Langærmet skatertrøje
749,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Langærmet Dri-FIT-trøje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro
Langærmet Dri-FIT-trøje til kvinder
529,90 kr.
ACG Vault
ACG Vault Langærmet Dri-FIT-overdel
Genanvendte materialer
ACG Vault
Langærmet Dri-FIT-overdel
679,90 kr.
Nike Golf Club
Nike Golf Club Langærmet Dri-FIT UV-golftrøje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Golf Club
Langærmet Dri-FIT UV-golftrøje til kvinder
549,90 kr.
ACG "Aireez"
ACG "Aireez" Langærmet trailløbeoverdel med knapper til kvinder
Genanvendte materialer
ACG "Aireez"
Langærmet trailløbeoverdel med knapper til kvinder
799,90 kr.
Jordan Sport Flightweight
Jordan Sport Flightweight Langærmet trøje til kvinder
Genanvendte materialer
Jordan Sport Flightweight
Langærmet trøje til kvinder
449,90 kr.
Paris Saint-Germain Strike
Paris Saint-Germain Strike Maskinstrikket Nike Dri-FIT-fodboldtrøje med rund hals til kvinder
Genanvendte materialer
Paris Saint-Germain Strike
Maskinstrikket Nike Dri-FIT-fodboldtrøje med rund hals til kvinder
549,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Langærmet Dri-FIT-top med kort snit til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro
Langærmet Dri-FIT-top med kort snit til kvinder
399,90 kr.
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Goalkeeper
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Goalkeeper Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til kvinder
Genanvendte materialer
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Goalkeeper
Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til kvinder
879,90 kr.
Chelsea FC Strike Third
Chelsea FC Strike Third Maskinstrikket Nike Dri-FIT Total 90-fodboldcrewneck til kvinder
Genanvendte materialer
Chelsea FC Strike Third
Maskinstrikket Nike Dri-FIT Total 90-fodboldcrewneck til kvinder
529,90 kr.
Nike Strike
Nike Strike Dri-FIT-fodboldtrøje med rund hals til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Strike
Dri-FIT-fodboldtrøje med rund hals til kvinder
479,90 kr.
Nike Universa
Nike Universa Langærmet Dri-FIT-overdel med hætte til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Universa
Langærmet Dri-FIT-overdel med hætte til kvinder
679,90 kr.
Inter Milan Strike
Inter Milan Strike Maskinstrikket Nike Dri-FIT-fodboldtrøje med rund hals til kvinder
Genanvendte materialer
Inter Milan Strike
Maskinstrikket Nike Dri-FIT-fodboldtrøje med rund hals til kvinder
549,90 kr.
Paris Saint-Germain Strike Night Edition
Paris Saint-Germain Strike Night Edition Maskinstrikket Jordan Dri-FIT-fodboldtrøje med rund hals til kvinder
Genanvendte materialer
Paris Saint-Germain Strike Night Edition
Maskinstrikket Jordan Dri-FIT-fodboldtrøje med rund hals til kvinder
529,90 kr.
FC Barcelona Strike Away
FC Barcelona Strike Away Maskinstrikket Kobe Dri-FIT-fodboldtræningstrøje til kvinder
Genanvendte materialer
FC Barcelona Strike Away
Maskinstrikket Kobe Dri-FIT-fodboldtræningstrøje til kvinder
549,90 kr.
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT-top med fuld lynlås til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro Seamless
Dri-FIT-top med fuld lynlås til kvinder
479,90 kr.
FC Barcelona Strike Fourth
FC Barcelona Strike Fourth Nike Dri-FIT Pre-Match-fodboldtræningstrøje til kvinder
Genanvendte materialer
FC Barcelona Strike Fourth
Nike Dri-FIT Pre-Match-fodboldtræningstrøje til kvinder
28% rabat
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT-mellemlagstrøje til løb med lynlås i fuld længde til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Swift
Dri-FIT-mellemlagstrøje til løb med lynlås i fuld længde til kvinder
28% rabat
Nike Victory
Nike Victory Langærmet Dri-FIT-polotrøje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Victory
Langærmet Dri-FIT-polotrøje til kvinder
25% rabat
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT-mellemlagstrøje til løb med lynlås i fuld længde til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Swift
Dri-FIT-mellemlagstrøje til løb med lynlås i fuld længde til kvinder
28% rabat
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Dri-FIT-tennistop til mellemlag til kvinder
Genanvendte materialer
NikeCourt Advantage
Dri-FIT-tennistop til mellemlag til kvinder
28% rabat
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Kort tennistop med lange ærmer til kvinder
NikeCourt Slam
Kort tennistop med lange ærmer til kvinder
27% rabat
Nike Golf Club
Nike Golf Club Langærmet Dri-FIT UV-golftrøje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Golf Club
Langærmet Dri-FIT UV-golftrøje til kvinder
549,90 kr.
ACG "Aireez"
ACG "Aireez" Langærmet trailløbeoverdel med knapper til kvinder
Genanvendte materialer
ACG "Aireez"
Langærmet trailløbeoverdel med knapper til kvinder
799,90 kr.
Jordan Sport Flightweight
Jordan Sport Flightweight Langærmet trøje til kvinder
Genanvendte materialer
Jordan Sport Flightweight
Langærmet trøje til kvinder
449,90 kr.
Paris Saint-Germain Strike
Paris Saint-Germain Strike Maskinstrikket Nike Dri-FIT-fodboldtrøje med rund hals til kvinder
Genanvendte materialer
Paris Saint-Germain Strike
Maskinstrikket Nike Dri-FIT-fodboldtrøje med rund hals til kvinder
549,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Langærmet Dri-FIT-top med kort snit til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro
Langærmet Dri-FIT-top med kort snit til kvinder
399,90 kr.
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Goalkeeper
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Goalkeeper Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til kvinder
Genanvendte materialer
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Goalkeeper
Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til kvinder
879,90 kr.
Chelsea FC Strike Third
Chelsea FC Strike Third Maskinstrikket Nike Dri-FIT Total 90-fodboldcrewneck til kvinder
Genanvendte materialer
Chelsea FC Strike Third
Maskinstrikket Nike Dri-FIT Total 90-fodboldcrewneck til kvinder
529,90 kr.
Nike Strike
Nike Strike Dri-FIT-fodboldtrøje med rund hals til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Strike
Dri-FIT-fodboldtrøje med rund hals til kvinder
479,90 kr.
Nike Universa
Nike Universa Langærmet Dri-FIT-overdel med hætte til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Universa
Langærmet Dri-FIT-overdel med hætte til kvinder
679,90 kr.
Inter Milan Strike
Inter Milan Strike Maskinstrikket Nike Dri-FIT-fodboldtrøje med rund hals til kvinder
Genanvendte materialer
Inter Milan Strike
Maskinstrikket Nike Dri-FIT-fodboldtrøje med rund hals til kvinder
549,90 kr.
Paris Saint-Germain Strike Night Edition
Paris Saint-Germain Strike Night Edition Maskinstrikket Jordan Dri-FIT-fodboldtrøje med rund hals til kvinder
Genanvendte materialer
Paris Saint-Germain Strike Night Edition
Maskinstrikket Jordan Dri-FIT-fodboldtrøje med rund hals til kvinder
529,90 kr.
FC Barcelona Strike Away
FC Barcelona Strike Away Maskinstrikket Kobe Dri-FIT-fodboldtræningstrøje til kvinder
Genanvendte materialer
FC Barcelona Strike Away
Maskinstrikket Kobe Dri-FIT-fodboldtræningstrøje til kvinder
549,90 kr.
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT-top med fuld lynlås til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro Seamless
Dri-FIT-top med fuld lynlås til kvinder
479,90 kr.
FC Barcelona Strike Fourth
FC Barcelona Strike Fourth Nike Dri-FIT Pre-Match-fodboldtræningstrøje til kvinder
Genanvendte materialer
FC Barcelona Strike Fourth
Nike Dri-FIT Pre-Match-fodboldtræningstrøje til kvinder
28% rabat
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT-mellemlagstrøje til løb med lynlås i fuld længde til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Swift
Dri-FIT-mellemlagstrøje til løb med lynlås i fuld længde til kvinder
28% rabat
Nike Victory
Nike Victory Langærmet Dri-FIT-polotrøje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Victory
Langærmet Dri-FIT-polotrøje til kvinder
25% rabat
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT-mellemlagstrøje til løb med lynlås i fuld længde til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Swift
Dri-FIT-mellemlagstrøje til løb med lynlås i fuld længde til kvinder
28% rabat
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Dri-FIT-tennistop til mellemlag til kvinder
Genanvendte materialer
NikeCourt Advantage
Dri-FIT-tennistop til mellemlag til kvinder
28% rabat
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Kort tennistop med lange ærmer til kvinder
NikeCourt Slam
Kort tennistop med lange ærmer til kvinder
27% rabat